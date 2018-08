Devátý v historii. Golfista Snedeker zahrál na PGA kolo za 59 ran

„Moc dobře jsem při posledním patu věděl, o co jde. Být členem úzkého okruhu hráčů, kterým se to povedlo, je fantastický pocit,“ řekl Snedeker. „Kdybyste ale viděli moji hru ještě den před turnajem, nikdo by tohle nečekal. Věřte mi.“

Snedeker začal den bogey, ale na první devítce pak zahrál čtyři birdie a na druhé se rozjel. Měl šest birdie a jeden eagle - na čtyřparové jamce skončil v jamce jeho míček po ráně ze 160 metrů. „Byl to bláznivý den,“ smál se.

Na PGA Tour je jeho výkon za kolo začínající pětkou desátý v historii. Jeho krajan Jim Furyk to dokázal dvakrát, zahrál 59 a výkonem 58 drží rekord.