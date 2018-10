Po zásahu golfovým míčkem neuvidí na pravé oko. Divačka chystá žalobu

Americký ranař Brooks Koepka v pátek v úvodu tradičního souboje mezi golfisty USA a Evropy hned věděl, že je zle. Míček po jeho odpalu driverem na šesté jamce hřiště Le Golf National nedaleko Paříže vystartoval hodně doleva.

Zapadl do chumlu diváků, kteří lemovali fervej, a trefil do hlavy devětačtyřicetiletou Remandeovou. „Stalo se to strašně rychle. Ani jsem necítila bolest, když mě míček zasáhl. Ale najednou se začala hrnout krev,“ popsala golfová fanynka incident, který pro ni bude mít trvalé následky.

„Vyšetření ukázalo zlomeninu očnice a explozi oční bulvy,“ řekla žena agentuře AFP. Lékařům v pařížské nemocnici se podařilo bulvu sešít, ale na pravé oko už neuvidí.

Dvojnásobný premiant US Open Koepka se jí hned na místě omluvil a podle tradice jí věnoval podepsanou rukavici.

Trojnásobný vítěz turnajů kategorie major byl po incidentu viditelně otřesený a předvedl několik nepovedených úderů.

„Na něj naštvaná nejsem. Ale od organizátorů jsem od té doby, co mě odvezli, nic neslyšela,“ postěžovala si poškozená žena.

Od pořadatelů chce částku, která by pokryla léčbu. „Více než cokoli jiného chci, aby se postarali o všechny lékařské výlohy, aby se vyloučilo riziko infekce,“ řekla Remandeová.

Představitelé European Tour, jež byla spolupořadatelem turnaje poblíž Paříže, plánují nehodu sami vyšetřit.