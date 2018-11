The Match: Mickelson porazil Woodse a vyhrál devět milionů dolarů

„Nebylo to Masters nebo US Open, ale i tak jsem získal navrch a můžu si tě trochu dobírat,“ radoval se Mickelson z výhry nad čtrnáctinásobným vítězem majorů Woodsem. „Vždycky, když se potkáme, tak ti to připomenu,“ dodal.

Většinu duelu nazvaného prostě „The Match“ vedl Mickelson. Poprvé na druhé jamce, na které Woods minul krátký pat. Woods získal náskok jen jednou po birdie na dvanáctce, ale vzápětí o něj přišel. Na sedmnáctce srovnal tzv. chip-inem, ranou zpoza greenu do jamky. „Jako za starých časů,“ zaťal Woods pěst. „Tohle mi děláš dvacet let, tak proč jsem z toho překvapený,“ usmál se Mickelson.

Osmnáctka nerozhodla a hrálo se play off. Už se ale smrákalo a pořadatelé museli improvizovat. Na čtvrté dodatečné krátké tříparové jamce si Mickelson pod světly první ranou výtečně přihrál a metrový pat do birdie proměnil. „Byla to skvělá zábava a přitom to bylo soutěživé. Měl jsem hodně patů, abych Phila dostal pod tlak. Spoustu šancí jsem nevyužil, ale moc jsem si to užil,“ hodnotil show Woods.

Mickelson vyhrál i vložené sázky, které půjdou na charitu. Sice na první jamce nedal birdie a prohrál 200 tisíc dolarů, ale na třech tříparech Woodse porazil, jelikož byl po první ráně vždy blíže jamce a získal tak 600 tisíc dolarů.