Anglický golfista Rai získal v Hongkongu první evropský titul

Třiadvacetiletý Rai zahrál v dnešním deštivém počasí 69 ran, jednu pod par. Fitzpatrick jeho náskok stahoval a útočil na šestý titul z European Tour. Poprvé chyboval až na předposlední jamce, kde zapsal bogey, a skončil těsně druhý.

„Ale bojoval jsem. Byl těžko k poražení, poslední dva dny zvládl solidně, nic nepokazil, takže jsem to neměl jednoduché,“ řekl Fitzpatrick. Rai se v pátek blýskl rekordem hřiště 61 ran, o víkendu už se mu tolik nedařilo, ale nakonec mu to nemuselo vadit.

„Před finálovými koly je potřeba se restartovat a snažit se zopakovat to, co jste hráli první dva dny. O víkendu je to mnohem těší, je fajn, že mi to vyšlo,“ uvedl Rai.