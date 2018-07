Tiger opět zařval. O velké tituly se bít může, ale dokáže je i vyhrát?

dnes 15:59

Optimista by jásal a skákal, pesimista by se chmuřil. Je tahle golfová sklenice napůl plná, či z poloviny vyprázdněná? To už z ní všechny triumfy vyvanuly, nebo se naopak zrovna teď rodí další?