Jen se uzdravil, bude chybět. Dobitý Curry v základní části nepomůže

Na startu play off, které už mají obhájci titulu jisté, by Curry podle informací od klubu mohl být zpátky. Tedy: rád by byl. Důležité pro něj bude, aby nenastaly komplikace.

Vyšetření magnetickou rezonancí odhalilo, že si Curry v pátečním utkání proti Atlantě po nešťastném střetu se spoluhráčem JaValem McGeem natáhl vnitřní postranní vaz v pravém koleně.

Dvojnásobný majitel ocenění pro nejužitečnějšího hráče NBA přitom nastoupil poprvé po předchozí šestizápasové absenci způsobené zraněním kotníku. V sezoně zmeškal už 21 zápasů.

Warriors zranění aktuálně ničí, na marodce jsou i další hvězdy Kevin Durant, Draymond Green a Klay Thompson a třeba i důležitý náhradník Omri Casspi.

Durant má zlomené žebro, Thompson prst, Green si narazil pánev.

Stephen Curry se znovu zranil: