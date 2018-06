Praha místo New Yorku. Mládenci z Kavkazu stačí zářit proti Čechům

čer 24 2018

Jen málokdo by dal přednost Praze před New Yorkem. Ale osmnáctiletý mladíček Goga Bitadze se touto cestou vydal. Mohl být přítomen na čtvrtečním draftu do NBA, kde by patrně zaznělo jeho jméno. Ale zvolil odklad svého amerického snu a místo toho se chystá s gruzínskou basketbalovou reprezentací. I v Česku.

Obří gruzínští pivoti v nejvyšších patrech světového basketbalu - to je už tradiční obrázek. I když kariéry některých z nich se neubíraly tím směrem, jak by si oni sami přáli. Anzor Ležava patřil už v šedesátých letech do kádru sovětské reprezentace. Vladimir Stepanija má za sebou šest sezon v NBA, působil v ní na přelomu devadesátých a nultých let. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Nikoloz Ckitišvili je synonymem draftového selhání. V NBA vydržel jen čtyři roky, dnes se protlouká soutěžemi v Asii. Zaza Pačulija přidává v závěru své veleúspěšné dráhy tituly v NBA s Golden State. Giorgi Šermadini má euroligové primáty s Panathinaikosem i Olympiakosem. Nika Metreveli prošel řadou italských klubů včetně mistrovské Sieny. A Goga Bitadze je dnes tím, kdo na ně má navázat. Pokud možno na Pačuliju. Jeho loňské kralování juniorské Eurolize bylo snad až příliš kruté. Hře svého Mega Bělehrad dominoval ve finále proti zástupcům francouzské národní akademie INSEP 17 body, 20 doskoky a pěti bloky. Z této úrovně skočil rovnou do gruzínské reprezentace a v čerstvých osmnácti letech se Bitadze stal nejmladším hráčem EuroBasketu. Ovšem zkušenějším krajanům jen fandil z nejlepšího místa v hale, do zápasu se nedostal. Goga Bitadze v dresu Mega Bělehrad: V nové sezoně už ale za Gruzii do soutěžních zápasů nastupuje. V kvalifikaci o světový šampionát se stal 211centimetrovým pilířem, na kterém se staví. S 8,3 body a 5 doskoky na zápas patří ve svém týmu k nejlepším. Tuhle roli potvrdil také při své pražské návštěvě. V páteční přípravě na další dva kvalifikační duely ukázal, že je nejen největším kavkazským talentem, ale že už patří k elitě i mezi tamními seniory. Jeho výkon pomohl snížit porážku na 57:71. Proti české obraně zaznamenal 14 bodů a osm doskoků. Krásně se prosadil z otočky po odskoku přes českého dlouhána Ondřeje Balvína a v obraně ho jednou dokázal zblokoval. Stačilo mu na to 23 minut. Myšlenky, jak se protlačit do sestavy týmu NBA, zatím odložil. S tím, že bude už letos vybrán někde na konci druhého kola, pokud své jméno mezi kandidáty draftu ponechá, se přitom počítalo. Právě tam dnes totiž spadají pivotmani z Evropy, jejich hlavní devizou je defenziva. Edy Tavares, Louis Labeyrie nebo Alpha Kaba mohou vyprávět. Takže ani za rok to s Bitadzem asi nebude lepší. Doskok a bránění obroučky jsou jeho hlavními zbraněmi nyní a do budoucna se na tom asi mnoho nezmění. Na čtení hry, a to nejen v obraně, ale také v útoku, má Goga Bitadze talent. Ale pomalejší nohy v porovnání s absolutní pivotmanskou elitou mu zabrání, aby byl víc než jen náhradníkem pro určité úseky zápasů. V Evropě jsou jeho šance uspět přece jen výraznější. „Bitadze je na svou výšku mobilní a je to i poměrně slušný atlet s velmi dobrým citem pro míč,“ hodnotí gruzínského mladíka český trenérský asistent Jan Pospíšil. Mít nadosah šanci stát se pátým rodilým Gruzíncem v NBA, to rozhodně nezní špatně.