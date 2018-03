Po Laver Cupu zavítá do Prahy světový parkur. Předvede se i Kellnerová?

Na odměnách se během čtyř soutěžních dnů rozdělí skoro 12 milionů eur (přes 300 milionů korun). Hlediště pro čtrnáct tisíc fanoušků se může těšit na asi 200 koní, z nichž stovka patří ke světové špičce a v jejich sedlech budou elitní jezdci.

„Z pohledu parkurového skákání se jedná o unikátní akci. Podobnou akci jsme v Česku nehostili,“ řekl na tiskové konferenci předseda organizačního výboru Jan Andrlík. „Dovolila bych si to přirovnat k Laver Cupu, který tady byl. Na stejné úrovni je tato jezdecká událost,“ doplnila ředitelka závodu Klára Dambrovská.

V průběhu čtyř dnů se bude soutěžit v nejvyšší pětihvězdové parkurové kategorii. Mezi jednotlivci přijedou vítězové série Global Champions Tour a unikátní bude nové finále týmové soutěže Global Champions League, které se koná třetím rokem, bude mít vyřazovací systém a o účast budou usilovat také Prague Lions.

„Doufám, že se do finále dostaneme, a celou sezonu pro to budeme dělat vše. Pokud se to podaří, tak to bude neuvěřitelné,“ řekla Kellnerová. Její tým se musí vejít mezi šestnáctku týmů, z nichž vítěz v Praze získá tři miliony eur.

Soutěž družstev Global Champions League začne koncem března v Mexiku a má s Prahou sedmnáct zastávek. Koná se mimo jiné na pláži v Miami, v Paříži pod Eiffelovou věží, v Londýně, Šanghaji nebo v Dauhá. „Dá se přirovnat k seriálu formule jedna, v jezdeckém sportu jde o nejvýznamnější událost,“ řekl Andrlík.

Organizátoři musejí připravit kolbiště větší než hokejové hřiště o velikosti 40x80 metrů. Speciální povrch doveze 46 kamionů z Lipska a na přípravu budou mít organizátoři po MS ve florbalu necelé tři dny. Před halou vyrostou mobilní stáje a stan pro o pracoviště, v kterém se koně budou připravovat na závody.

Předprodej vstupenek začne 26. března a nejlevnější lístky přijdou na necelých 500 korun. „Když spousta lidí přijde na Apassionatu, tak tady zažijou ještě větší atmosféru. Doufám, že se to tady naplní, to by bylo skvělé,“ řekl Opatrný.