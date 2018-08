Parkur v Londýně přinesl Prague Lions další desáté místo

První část dvoukolové soutěže reprezentovali pražský tým Švéd Peder Fredriscon a Belgičan Niels Bruynseels. Zatímco Fredriscon na desetiletém hřebci Hanssonovi WL překonal všechny překážky s výškou do 155 centimetrů bez penalizace, Bruynseels startující na devítiletém valachovi jménem Delux van T & L dvakrát chyboval. Do sobotní zkoušky, při níž dosahoval parkur až 160 centimetrů, tak nastupoval celek v obměněném složení z průběžné 12. pozice.

Niels Bruynseels tentokrát sedlal desetiletou klisnu Lady Cracotte pouze v rámci části určené jednotlivcům, kteří se na stejném kurzu pokoušeli kvalifikovat do následující Longines Global Champions Tour Grand Prix Londýna. Přestože na jedné z překážek udělal chybu, díky rychlému času se mezi nejlepších 35 dvojic postupujících do Velké ceny probojoval.

Za Prague Lions odstartovala nejprve Anna Kellnerová s desetiletým valachem Silverstonem G. Celým kurzem prošla velmi pěkně, pouze s jednou lehkou chybou na úvodní části trojkombinace, jež následovala krátce po předešlé překážce postavené v distanci na čtyři cvalové skoky.

Série Global Champions pokračuje již od 10. do 12. srpna v nizozemském Valkenswaardu.

Její kolega Peder Fredricson se tentokrát představil s dvanáctiletým valachem H&M All In. Stejně jako s Hanssonem ani jednou nezaváhal a dovezl do cíle nulu. V součtu tak Pražští lvi nasbírali 12 trestných bodů a s časovým součtem 160,01 sekundy obsadili 10. místo. Anna Kellnerová i Peder Fredricson v individuálním hodnocení skončili do 35. pozice zajišťující postup do Grand Prix.

Stejné bodové skóre v londýnské Global Champions League měli i devátí Valkenswaard United a osmí Madrid in Motion, ale ti byli zhruba o sekundu rychlejší, což jim zajistilo lepší umístění. Dvě družstva - Montreal Diamonds a Berlin Eagles - si zapsala 8 trestných bodů, které je zařadily na 6. a 7. místo.

Pátí dokončili se 7 body St. Tropez Pirates a o dva body méně měli čtvrtí Rome Gladiators. Shanghai Swans si nesli čtyřbodové zatížení z páteční části soutěže, ale v sobotu již nechybovali a zůstali ve vedení i po výkonu Miami Celtics, na jejichž kontě přibyla stejná bodová zátěž po sobotním klání. Jejich jízdy navíc byly o něco pomalejší.

Z vítězství se radovali letos již počtvrté London Knights. Poprvé se navíc v tomto ročníku stalo, že nějaký celek vyhrál při svém domovském závodu. V průběžném hodnocení mají rytíři z Londýna 299 bodů zajišťující pozici lídra i pro další kola. Druzí Valkenswaard United totiž nasbírali jen 261 bodů a lehce přes 200 bodů mají už pouze Miami Celtics a Shanghai Swans. Prague Lions jsou jedenáctí se 161 body.

Anna Kellnerová při závodu Global Champions League v Londýně.

Všichni tři jezdci týmu Prague Lions zároveň postoupili do Grand Prix. Anna Kellnerová se Silverstonem G dokončila jedenáctá, když zaznamenala jednu lehkou chybu. Se 4 trestnými body za jedno shození dokončili i Niels Bruynseels s Lady Cracotte a jelikož byl o něco pomalejší, umístil se jako patnáctý.

Peder Fredricson s Hanssonem postoupil po bezchybném výkonu do rozeskakování, v němž nestačil pouze na Scotta Brashe s Hello Mr. President. Ten měl čas 38,88 sekundy, zatímco Fredricson projel cílovou čarou v čase 39,84 sekundy.

Jelikož oba dva jezdci jsou již kvalifikovaní do Super Grand Prix v rámci prosincové galashow světového parkuru Prague PlayOffs, a tak třinácté postupové místo pro start v české metropoli připadlo na třetího Ludgera Beerbauma, který sedlal Casella.