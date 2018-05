Quick-Step versus Bora 3:2. Stínil jsem Bennettovi, říkal o spurtu Štybar

Quick-Step versus Bora 3:2, platí nyní pro sprinterské dojezdy na tomto Giru. Takže dnes absolutní spokojenost, Zdeňku?

Jo jo, dnes to bylo něco úplně jiného než včera. Samozřejmě plná spokojenost. Můžeme s Eliou oslavovat.



Tentokrát jste nevzali v přípravě spurtu na sebe odpovědnost tak jako v izraelských etapách, přenechali jste ji týmu Lotto NL-Jumbo. Tak jste to plánovali?

Až zase takhle ne. Ale Fabio Sabatini měl nějaký problém s kolem, museli se v koncovce prohodit s Morkovem. Už osm kilometrů před cílem jsme se z popředí ztratili. Já jsem pak na naše kluky počkal a dovezl je na šest kilometrů před cílem. Ale když jsem slyšel do vysílačky, že Fabio má ty trable s kolem, tak jsem kluky radši ještě dojel.

A dělal jste Vivianimu bodyguarda.

Právě, skočil jsem Eliovi za zadní kolo, protože jsme věděli, že Bennett bude chtít najíždět do spurtu za ním. Snažil jsem se Bennettovi trochu stínit, aby tím promarnil nějakou energii.

Fungovalo to. Vivianiho vítězství je velmi důležité i pro morálku v týmu, že? Po čtvrteční nepovedené koncovce Quick-Stepu v Imole panovaly rozpaky, co se vlastně tam přihodilo. Váš sportovní ředitel Davide Bramati hovořil o komunikačních problémech.

Ve čtvrtek to byl strašně zvláštní den. Skoro celou etapu nám všechno šlo skvěle. Jenže potom začalo pršet a dost možná kvůli té bouřce jsme vůbec nic ve vysílačkách neslyšeli, ničemu nerozuměli.



Takže jste nevěděli, že váš sprinter Viviani za pelotonem zaostal?

V jednu chvíli jsme neměli ani informace, že se balík rozdělil, nebo kde je Elia. Pak se zdálo, že je to dobré, že Elia dojel do naší přední skupiny zpátky. Potom odskočil vpředu Wellens z Lotta, tak jsem ho sjížděl. A až za cílem nám oznámili: Hele, dobrý, Elia byl 55 vteřin za vámi. Já jsem přitom dlouho myslel, že je s námi. Ta předchozí práce nás všechny stála nějakou energii, takže jsme už potom nestihli v závěru patřičně reagovat.

Proč myslíte, že Viviani v Imole zaostal?

Možná i trochu promrzl, bylo předtím teplo 25 stupňů a najednou se v dešti ochladilo na 10. Prostě se nám to v Imole nepovedlo. Pak jsme si u večeře každý dali jedno pivo, popovídali jsme si a hned jsme si pustili video s dnešním dojezdem, abychom na to zapomněli.

Italská média vzápětí spekulovala, zda už není Viviani na konci se silami a jestli vůbec přejede v dalších dnech Dolomity.

A dneska jim zase všem ukázal, jak má skvělou formu, když s takovou převahou vyhrál spurt.

Však také váš šéf Davide Bramati samým nadšením křičel ještě u týmového autobusu, kilometr a půl za cílem. Jeho výbuchy emocí dokáží být pořádně bouřlivé.

Přesně tak. Já ho mám jako sportovního ředitele strašně rád, dodává do týmu obrovskou morálku. Když nám to nejde, je prvním člověkem, který tým nakopne dál. A když to jde, dovede to hned ocenit. Je také přímý. Pokud někdo něco udělá špatně, Davide jde za ním a na rovinu mu řekne, co se nepovedlo. Takový přístup se mi moc líbí. Všichni ho máme moc rádi.

Viviani dnes upevnil vedení v soutěži o fialový dres. O ten se v nadcházejících horských etapách bude bojovat hlavně na rychlostních prémiích v průběhu etap.

Vypadá to tak. Ale ještě by měly být do konce Gira dva spurty.

Myslíte? V poslední etapě v Římě ano, ale ta sedmnáctá by mohla být i klasikářská.

Uvidíme. Každopádně se budeme snažit Eliův fialový dres držet.

Jak se cítíte vy? Lepší se forma den po dni?

Docela ano, i když dneska se mi jelo hůř než včera. Je znát, že jsem sem nepřijel v úplně top formě. Pořád se ještě dostávám z předchozího nachlazení. Přitom mé tělo tu dostává docela dobré kapky.

A teď na něj čeká Monte Zoncolan...

Snad to bude dobré. Doufejme, že na Zoncolanu nebudeme muset chvátat, abychom stihli limit, že se už před ním nepojede o život tak jako v úterní etapě a že na něm budeme mít nějaký čas k dobru.

Pro vás to bude na Zoncolanu premiéra, neokusil jste ho ani v tréninku. Váš nejlepší muž v celkové klasifikaci, mladík Max Schachmann jej zná?

Ani nevím. Ale možná je lepší, aby ho neznal. Stačí, že nás ostatní se Zoncolanem pořád straší.