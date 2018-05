Kreuziger před Girem: Máme sílu do kopců, můžeme hrát taktické hry

Dvěma lídry vašeho týmu pro Giro jsou Simon Yates a Estéban Chaves. S nimi chcete zaútočit nejméně na první pětku celkového pořadí, nebo spíše na stupně vítězů?

Estéban už v minulosti na pódiu Grand Tour byl (druhý na Giru a třetí na Vueltě 2016), Simon sice ještě ne, ale má poměrně dobře rozjetou sezonu, tak proč by se to nemohlo povést? Nespočívá na nich ten největší tlak, na rozdíl od Frooma, Arua, Dumoulina nebo Pinota, což může být i naše výhoda, ovšem určitě se od nich očekává, že by měli skončit hodně vysoko. Myslím, že už po 9. etapě na Gran Sasso budeme mnohem moudřejší, jak by si mohli stát a jak by se závod mohl vyvíjet.

Čtvrteční slavnostní prezentace týmů v Jeruzalému:

A jak by se Giro mohlo vyvíjet pro vás? Povedl se poslední tréninkový blok v Itálii?

První dny po Ardenách jsem pojal na kole spíš jako takový aktivní odpočinek, zato potom došlo i na intenzivnější tréninky na časovkářském kole a na práci v dlouhých kopcích. Objel jsem, co jsem potřeboval, a teď už je to jen o tom odpočinout si a odstartovat.

Sám jste zvědavý, jak vám to půjde v dlouhých kopcích?

Určitě by týmu prospělo, kdybych se tam držel co nejlíp - i kvůli určitým taktickým hrám v úniku či jinde, abychom tak vytvářeli tlak na ostatní týmy. Je naším bonusem, že máme víc dobrých vrchařů (kromě dvou lídrů a Kreuzigera ještě Mikel Nieve a Jack Haig) a můžeme s tím kalkulovat. Třeba nám to bude hrát do karet.

Tak jako ve čtvrté etapě vašeho zatím posledního Gira v roce 2015, kdy jste se dostal do úniku, který měl až desetiminutovou převahu, virtuálně se převlékal do maglia rosa a řádně tím zamotal hlavu největším favoritům závodu?

Na ten den nerad vzpomínám, protože ta etapa mě položila skoro na zbytek Gira. Ale je to tak, něco podobného můžeme zase vymyslet, určití cyklisté v pelotonu rozhodně nebudou chtít, abych zůstal vepředu v úniku s 10 minutami k dobru, protože by se jim to pak hůř sjíždělo.

Vrchařská síla týmu Mitchelton-Scott - čtyři hvězdičky ze čtyř:

Mnozí lidé mluví před Girem o duelu Froome - Dumoulin, ale určitě by neměl být souboj o titul jen o nich dvou, že? Letošní Giro se zdá být mimořádně otevřeným závodem.

To skutečně je. A bude zajímavé od prvního dne. Už prolog v Jeruzalému udělá rozestupy a následující dvě etapy v Izraeli pak mohou být větrné a ve velkém horku. Po přesunu na Sicílii sice další dvě etapy vypadají na papíře spíš sprintersky, jenže zároveň mají záludný dojezd. Načež přijde Etna, kde na vrchol přijede podle mě tak 20 lidí v jedné minutě a podle toho se bude závod vyvíjet dál.

Považujete Chrise Frooma za největšího favorita?

Tím, co už v minulosti vyhrál, jaké má zkušenosti, ale i tím, jak k přípravě na Giro přistupoval, jím asi je. Postupně se v sezoně rozjížděl, už na závodě Kolem Alp bylo vidět, že je den ode dne lepší. Rozhodně ho nikdo nesmí podcenit. Má v zádech také silný tým, ačkoliv Astana má podle mě do kopců tým silnější. Její lídr Lopéz sice v minulosti trochu víc padal, ale už se v tomto směru zlepšil. A nezapomínejme na Fabia Arua (tým Emirates), i jeho forma šla při závodě Kolem Alp nahoru.

V Izraeli zatím panují extrémní vedra. Vy jste v tomto geografickém regionu už zažil závody v podobném klimatu. Jaké máte vzpomínky na etapová klání v arabských zemích?

Dobré. Rád jezdím Kolem Abú Dabí i Ománu, i když na Abú Dabí se už několikrát roztrhal peloton na bočním větru. Ale jsou to rozhodně na jaře příjemnější závody než v Evropě, kde často závodíme v dešti, zimě a skoro i sněhu.

A co vůbec říkáte netradičnímu startu Gira z Jeruzalému?

Organizace je zatím výborná, klidná, i hotel máme krásný. To, že sem start Gira dostali, byla pro Izraelce velká investice. Rozhodně to neberou ve stylu: Uděláme tu jednu velkou akci a konec. Chtějí naopak i za pomoci Gira dokázat, aby tady děti začaly víc sportovat a neseděly pořád jen u počítače, a to se cení.