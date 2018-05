Jak se Giro vracelo domů. Froome ztrácí, ale také našel pomoc v Nizozemsku

„Cítím, že se zase rozjíždím po klasikách,“ hlásil Roman Kreuziger po příletu do Catanie a dodával: „V úterý o své formě zjistím víc.“

A zjistil. Je stále výborná. Do cíle klasikářské etapy, vrcholící kilometrovým stoupáním v Caltagirone, dojel šestý, jen čtyři sekundy za vítězným Timem Wellensem z Lotta Soudal.

Bylo potěchou pro oči sledovat, jak Kreuziger na posledních desítkách metrů předjíždí Frooma, Arua, Dumoulina, Pozzoviva či Dennise.

O PRVENSTVÍ V ETAPĚ. Tim Wellens sprintuje pro vítězství, v pozadí dojíždí šestý Kreuziger..

Přitom za cílem litoval poziční chyby před nástupem do závěrečného stoupání, po níž se propadl zpět. „Jinak bych mohl pomoci vyhrát Simonovi, nebo třeba i sám vyhrát,“ říkal.

Každopádně tým Mitchelton-Scott oslavoval tři své muže v první desítce etapy i fakt, že Simon Yates už poskočil na třetí místo celkově. „Skvělá týmová práce,“ hlásala stáj na Twitteru.

„Bylo to hektické finále,“ tvrdil Yates, čtvrtý v cíli etapy. „Ale najel jsem v něm vteřiny na své konkurenty, takže všichni můžeme být spokojeni.“

Rozhodně horší náladu než Zdeněk Štybar, kterého zablokoval a odstavil z boje o vítězství pád v pelotonu už sedm kilometrů před cílem.

O pět kilometrů později navíc v ostré zatáčce upadl i další trumf stáje Quick-Step, v bílém trikotu jedoucí Max Schachmann.

„Byl jsem v tu chvíli na páté pozici, ale dotkl jsem se někoho z diváků a šel k zemi,“ říkal Němec. „Rychle jsem zkontroloval, jestli je vše v pořádku, naskočil na kolo a snažil se zachránit, co se dá.“

Zachránil alespoň svůj bílý trikot...

Froomovi právníci našli pomocníky

Rovněž Chris Froome si rozhodně představoval lepší koncovku. Zaostal v ní o 21 sekund a celkově jich ztrácí 55 na majitele růžového trikotu Rohana Dennise.

OSTŘE SLEDOVANÝ MUŽ. Chris Froome na startu čtvrté etapy Gira

Na jeho těle jsou stále patrné jizvy z pátečního pádu při tréninku časovky, přesto tvrdí: „Není to nic vážného, každý den se cítím lépe. Pády patří k cyklistice, už je to pro mě pouhá vzpomínka. Jen jsem dnes v rozhodující chvíli nebyl na dobré pozici v pelotonu, to je vše.“

Včera dostal aspoň malou injekcí sebevědomí z Nizozemska.

Vědci z Centra pro výzkum léků v Leidenu totiž publikovali výsledky výzkumu, zaměřujícího se na orálně inhalovaný salbutamol, tedy na látku, na kterou měl Froome na loňské Vueltě pozitivní test.

Vědecký tým nazval svůj článek „Marnost současných dopingových kontrol salbutamolu.“

Dobrovolníci inhalovali při simulaci 800 mikrogramů salbutamolu, což je horní hranice této látky, kterou pravidla WADA povolují. Podle článku však i přesto vedlo 15,4 procenta simulací k nálezu zakázaného množství látky v moči, tedy více než 1000 nanogramů na mililitr.

Froomovi právníci již reagovali sdělením, že také na tento výzkum se budou odkazovat při obhajobě svého klienta.

Podle listu Times bylo navíc množství salbutamolu ve Froomově vzorku z Vuelty překalibrováno z 2000 na 1429 nanogramů na mililitr na základě korekce „specifické hmotnosti“ vzorku moči poté, co byly zváženy faktory, jako je dehydratace a koncentrace moči.

I při této snížené hladině je však Froome stále nad povolenou hranicí 1000 nanogramů i nad přípustnou „akční“ prahovou hodnotou 1200 nanogramů na mililitr.

Timesy také odhalily podrobnosti o tom, jak Froome během Vuelty inhalátor používal. Uvedly, že „v průběhu závodu zvětšil podle instrukcí týmového lékaře denní dávky vdechnutí inhalátoru ze dvou vdechnutí denně až na deset, protože cítil, že se jeho astma zhoršuje“.

Froome sám se však momentálně nemíní bavit o salbutamolu, ale jen a pouze o cyklistice. „Následující dny a týdny pro mě budou ve znamení likvidování ztrát,“ uvedl.

Přesvědčuje, že narůstající odstup ještě v jeho mysli nespustil tlačítko paniky.

Že je schopný své manko zase smazat, o tom je přesvědčen i muž v růžovém Dennis. „Ve velkých horách si Froome snadno dokáže vzít minutu zpět,“ řekl.

UHÁJIL RŮŽOVÝ DRES. Rohan Dennis z týmu BMC oslavuje v cíli 4. etapy.

Tam bude muset šampion Tour i Vuelty útočit.

„Už Etna bude ve čtvrtek našim prvním velkým testem,“ podotkl jeho pomocník Wout Poels. „Na ní sice nemůžete Giro vyhrát, ale můžete ho tam ztratit.“



Froome, šampion Tour i Vuelty, si je toho vědom. „Na Etně se pořadí značně promění,“ domnívá se.

V Izraeli měli méně kol - i hostesek

Veškerému včerejšímu dění v Itálii předcházela dosud největší logistická operace v historii tohoto závodu. Konvoj Gira se při ní stěhoval z izraelského Eilatu do sicilské Catanie po vzdušné trase dlouhé 2000 kilometrů.

ZMĚNA KULIS. Z pouště na Sicílii.

Nejprve už v neděli večer letěl coby cargo v pronajatém boeingu 747 materiál týmů a s ním i pódium pro dekorování vítězů či další propriety pro stavbu prostoru startu a cíle.

Jezdci a členové jejich realizačních týmů pak cestovali v pondělí ve třech letadlech, která cestovala postupně v 9.20, 10.20 a 11.20.

„Přidělili nám poslední letadlo,“ líčil Roman Kreuziger. „Po přistání jsme se dostali k projetí na kole až o půl čtvrté odpoledne.“

Zatímco tým Sky pojal pondělní trénink spíše jako výlet na kafe, Kreuzigerův tým Mitchelton Scott si naordinoval „lehký výjezd“ na Etnu, aby se blíže seznámil s vrcholem čtvrteční horské etapy.

V Catanii už na jezdce čekali i další členové jejich podpůrného personálu, kteří předtím do Izraele necestovali, a nyní na Sicílii dopravili týmové autobusy, kamiony a automobily i dodatečný materiál.

Operace Giro v Izraeli musela být kvůli logistice úsporná. „Nemohli jsme si tam vzít s sebou vše, na co jsme zvyklí,“ připomněl Sans Vega, sportovní ředitel stáje Dimension Data.

Namísto svých týmových aut proto před Girem odeslali organizátorům pouze fotografie s jejich designem. Izraelský štáb závodu jim pak v Jeruzalému zapůjčil místní vozy, které polepili reklamami jednotlivých týmů.

Dočasně pozbyli jezdci i pohodlí týmových autobusů. A tak se jindy utajené týmové porady v Izraeli kuriózně odehrávaly na židličkách, rozestavěných na parkovišti pod improvizovanými bílými stříškami.

„Logisticky byl izraelský start trochu noční můrou,“ říkal Froome. „Ale z hlediska propagace cyklistiky na novém teritoriu to byla úžasná věc.“

Na palubě boeingu 747 byl každému týmu povolen jediný velký kontejner na materiál. Týmy je naplnily především koly jezdců, pro každého jedním časovkářským speciálem a dvěma rámy na klasické etapy, plus dalším materiálem. Každá položka musela být číselně označená a katalogizovaná u izraelských celníků.

Jezdci tak měli na izraelské etapy k dispozici jen jedno náhradní kolo místo dvou, která běžně na závody vozí. Stejně tak však i organizátoři omezovali personál na úvodní etapy, namísto 12 pódiových hostesek odletěly do Izraele pouze čtyři, ostatní čekaly na Sicílii.

Operace proběhla bez zádrhelů i k všeobecné spokojenosti. Snad i to dodalo řediteli Gira Maurovi Vegnimu odvahu k tomu, aby pronesl slova: „Nyní si už dovedu představit i start z USA.“

Ovšem to je stále vzdálená budoucnost.

Přítomností je Giro na Sicílii.

Dnešní pátá etapa začne v relativní rovině, ale v její druhé polovině opět nastane čas kopců. Dojezd do stoupání v Santa Ninfa má být méně náročný než v úterý a pokud někteří ze sprinterů přežijí v popředí až 12procentní pasáže krátce před cílem, mohou mít solidní šance na úspěch i oni.