Epická bitva na Giru. Po 80kilometrové sólojízdě jde do růžového Froome

„Stále jsem ve vedení a čekají nás dvě horské etapy, které by mi měly sedět,“ tvrdil ještě před pátečním startem Simon Yates.

Jak moc se mýlil!

Na trase devatenáctého dějství totiž stálo Colle delle Finestre. Šotolinou pokrytý kopec, kde před třinácti lety při šíleném sjezdu zachránil růžový dres Paolo Savoldelli. Před třemi lety tady zase po útoku Mikela Landy trpěl růžový Alberto Contador.

Tentokrát tady o veškeré naděje na triumf na Giru přišel Simon Yates.

„Očekáváme, že právě tady může Froome zaútočit,“ tušil Matt White manažer australské stáje Mitchelton-Scott.

Ve Sky se před startem netajili tím, že potřebují Yatese izolovat od týmových kolegů. Že ho potřebují dostat do červených čísel.

„Budeme závodit jinak, než jsme zvyklí. Zapojíme moment překvapení. Vyvoláme zase chaos. Už jsme si ověřili, že to je dobrá strategie. A Chris všem ukáže, jakým je válečníkem,“ burcoval Kenny Elissonde, souputník Chrise Frooma.

Jezdci nebeské stáje Sky svá slova splnili do puntíku.

Jejich zběsilému tempu na Finestre 86 kilometrů před cílem přestal stačit právě Simon Yates. Ještě chvíli se snažil zůstávat v čelní skupině, ale Britova nádrž byla prázdná.

Stáhli se k němu Mikel Nieve s Jackem Haigem, ale ztráta narůstala. Na minuty a později i desítky minut. Už 74 kilometrů před cílem nebyl Yates ani mezi první pětkou ve virtuálním pořadí.

Ještě o šest kilometrů dříve však přišel moment, o kterém se bude ještě dlouhé dny diskutovat. Nejsilnější moment tohoto Gira a možná i jeden z nejsilnějších momentů posledních let na Grand Tours.

Byl to právě Ellisonde, kdo svým tempem uvařil všechny kromě Frooma, Toma Dumoulina, Thibauta Pinota, Richarda Carapaze a Miguela Ángela Lópeze.

A pak to přišlo.

Žádný nástup ze sedla, Froome svým tradičním stylem zvýšil tempo vsedě a začal odjíždět i čtveřici pronásledovatelů.

„Nesmějte se. Ale Chris Froome zaútočil 80 kilometrů před cílem,“ objevilo se tučným písmem v online reportáži na serveru Cyclingnews.

Byl to závan starých časů, dob Eddyho Merckxe, kdy se cyklisté nebáli útočit i sto kilometrů před cílem. Froome v tu chvíli také trochu připomínal svého velkého rivala z minulých let Alberta Contadora, který se v podobných situacích vyžíval.

Kdekdo z odborníků si v tu chvíli klepal na čelo. Osmdesátikilometrová časovka v horách? Nevídané, to nemůže vyjít!

A přece to vyšlo. Lépe, než by si možná sám Brit představoval. Postupně navyšoval náskok, aby se 32 kilometrů před cílem dostal do virtuálního vedení celého závodu. Před Dumoulinovou skupinou vedl o tři minuty!

Podobný náskok poté udržel až do cíle v Bardonecchii, díky čemuž se dva dny před koncem dostal do čela celého závodu. Po mistrovském kousku Giro před Tomem Dumoulinem vede o 40 vteřin.

Nizozemec nakonec cílem projel vyčerpaný na pátém místě za Carapazem, Pinotem a Lópezem se ztrátou 3:23 minuty.

Na třetím místě je dva dny před koncem Thibaut Pinot.

Jak se vše odehrálo

Náročné menu. Poslední tři dny čekaly cyklisty na Giru. A dva z nich v brutálních horách. Na pátečním 184kilometrovém menu se nacházel průsmyk Lys, nejvyšší bod celého Gira Colle della Finestre, další stoupání do Sestriere a na konci dne strmý krpál Jafferau nad Bardonecchií.

Žádný únik. Přesně v 11.40 vyrazil peloton vstříc alpským vrcholům. A vyrazil velmi rychle. Útok střídal útok, peloton se neustále dělil a zase spojoval. Vytvořilo se několik unikajících skupin, aby o chvíli později zase zanikly.

Aru to zabalil. Od úvodu Gira se trápil. V horách to nebyl ten Fabio Aru, který před třemi lety vyhrál španělskou Vueltu. I proto před devatenáctou etapou své snažení vzdal a odjel domů. Spolu s ním v závodu nepokračoval také Vasil Kiryjenka.

Štybarovo vítězství. Na chvíli se před pelotonem vytvořila dvacetičlenná skupina, ve které nechyběl ani Zdeněk Štybar. Český šampion toho využil a ovládl první bonifikační sprint. Dvacítka poté vepředu vydržela jen do chvíle, než peloton dorazil k úpatí Finestre. Pak se začaly dít věci.

Hněv nebes. Na čele hlavního balíku se seřadili Salvatore Puccio, David de la Cruz, Kenny Ellisonde, Wout Poels a Sergio Henao, kteří začali udávat kosmické tempo. Za nimi tuhle symfonii řídil Chris Froome, který po chvíli s úsměvem pozoroval, jak půdu pod nohama ztrácí Simon Yates.

Loučení s růžovou. Osmnáct dnů neudělal chybu, tři dny před koncem si hřál půlminutový náskok v čele závodu a teď bylo všechno pryč. Simon Yates vyčerpal zásoby svých sil. Postupně ztrácel desítky minut a bylo zřejmé, že pro něj celkové pořadí na Giru skončilo.

Froome obrací Giro. V polovině výstupu na Finestre tempo ještě zvýšil poslední z Froomových domestiků Kenny Ellisonde, na kterého poté navázal sám čtyřnásobný šampion Tour. Do cíle zbývalo 80 kilometrů, když začal osamocený Froome ujíždět zbytku světa.

Formuje se opozice. Za Britem se v čtyřčlenné skupině udrželi jen v tu chvíli virtuálně růžový Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Richard Carapaz a Miguel Ángel López. Všichni další ztráceli.

Cima Coppi. Nejvyšší bod celého Gira ležel na vrcholu Finestre ve výšce 2178 metrů. Pro tuto vzácnou prémii si Froome dojel s 40 vteřinami k dobru před Dumoulinovou skupinou. Pozzovivo už ztrácel dvě minuty, růžový Yates přes deset minut. A to stále nebylo vše.

Sám proti všem. Brit poté náskok navyšoval i v následném sjezdu a také při výjezdu do Sestriere, kde na něj Dumoulinova skupina ztrácela už téměř tři minuty.

Mistrovský kousek. Dvaatřicet kilometrů před cílem se Froome dostal virtuálně do vedení. A růžový dres už si vzít nenechal. Cílem v Bardonecchii projel tři minuty před Richardem Carapazem a uzmul tak dva dny před koncem závodu růžový dres.

