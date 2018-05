Tři Češi na Giru. Štyby se chystá, že mě vyřadí ze závodu, vtipkuje Hirt

„I odbavení na letišti bylo super rychlé, bez čekání,“ hlásí Roman Kreuziger.

Tedy až na výjimky.

„My, co jsme letěli z Bruselu, jsme prošli letištěm až neskutečně hladce,“ vypráví Zdeněk Štybar. „Zato naše sportovní ředitele a dva mechaniky, kteří přiletěli z Milána, odvedli na hodinu na výslech. Ptali se jich dokonce i na to, odkud mají trička. Přišlo nám to vtipné.“

Češi na startu Gira 2018 Roman Kreuziger

(Mitchelton Scott) počtvrté na Giru (nejlépe 5.)

pošestnácté na Grand Tour Zdeněk Štybar

(Quick-Step) Poprvé na Giru

pošesté na Grand Tour (vítěz etap na Vueltě i Tour) Jan Hirt

(Astana) podruhé na Giru (loni 12.)

podruhé na Grand Tour

Poté, co opustili útroby letiště, bylo prvním vjemem pro Čechy obrovské vedro.

Ve středu na tréninku 38 stupňů.

Ve čtvrtek dokonce 40 stupňů.

„Ještě že jsem zvyklý z Vuelty i letních tréninků na Mallorce,“ říká Štybar. „Aspoň v neděli má teplota klesnout,“ zaslechl Kreuziger. Zato ke Štybarovi se donesla úplně jiná předpověď: „Kdepak, má být prý až 42 stupňů a foukat protivítr. To přijedeme úplně vyždímaní.“

Zvlášť když je nedělní, 3. etapa zavede z Beer Ševy do Eilatu přes vyprahlou Negevskou poušť!

V pátek vše začne technickou a zvlněnou devítikilometrovou časovkou v Jeruzalémě.

„Tak na to se tedy netěším,“ prohodí Jan Hirt, který se s jízdami proti chronometru nikdy nesžil. „V časovce budu možná bojovat s časovým limitem a v poušti s větrem. Líp se začnu cítit až v Itálii.“

Týmy všech tří Čechů jsou ubytovány ve stejném luxusním hotelu, potkávají se na chodbách. Štybar si Hirta přátelsky dobírá. „Jo, Štyby se chystá, že mě tu vyřadí ze závodu. Napálí to na větru a dá mi limit,“ zasměje se ten nejmladší.

Deset největších favoritů Giro d'Italia 2018 Chris Froome (Brit., Sky)

Tom Dumoulin (Niz., Sunweb)

Thibaut Pinot (Fr., Groupama-FdJ)

Miguel López (Kol., Astana)

Simon Yates (Brit., Mitch.-Scott)

Fabio Aru (It., Emirates)

Estéban Chaves (Kol., Mitch.-Scott)

Domenico Pozzovivo (It., Bahrain)

George Bennett (N. Z., Lotto Jum.)

Michael Woods (Kan., EF Drapac)

Kreuziger je z nich naopak nejzkušenější, odstartuje už do své šestnácté Grand Tour. „Při každém Giru se mi zatím něco povedlo,“ vzpomíná na své tři předchozí starty.

V roce 2011 v dresu Astany dojel celkově pátý a získal bílý dres pro nejlepšího mladíka. O rok později sice vypadl z boje o stupně vítězů, ale vyhrál etapu na Pampeago. A v roce 2015 v dresu stáje Tinkoff přispěl k triumfu Contadora.

Tentokrát má v barvách australské stáje Mitchelton-Scott pomoci dvěma lídrům Simonu Yatesovi a Estébanu Chavesovi, a kdo ví, třeba i sám rozčeřit vodu. „Když mi to v horách půjde, můžeme vymýšlet různé taktické tahy a dostávat tím ostatní pod tlak,“ chystá se.

Lídrem Štybarova Quick-Stepu je spurtér Elia Viviani, pomýšlející na trikot vítěze bodovací soutěže. Českému mistrovi tým přislíbil podporu v klasikářských etapách. „Napočítal jsem, že jich bude během Gira tak pět, první už ve 4. etapě na Sicílii,“ vykládá Štybar.

Jeho cíl je jasný: vyhrát po Vueltě a Tour etapu také na Giru.

Momentky ze čtvrteční prezentace před startem Gira v Jeruzalémě.

Hirt má být v horách k ruce ambicióznímu Miguelu Ángelu Lópezovi, jenž v barvách Astany plánuje útok na stupně vítězů.

Žádná ze stájí s výjimkou té domácí Israel Cycling Academy nedisponuje při izraelském startu vlastními týmovými autobusy a automobily, jejichž přesun na Blízký východ a zase rychle zpět na Sicílii by byl příliš komplikovaný.

„Organizátoři našemu týmu dali k dispozici tři osobní auta, jeden kamion a jeden obytný vůz místo autobusu,“ vysvětluje Kreuziger. „Dokonce auta polepili i logy našich sponzorů.“

Před středečním a čtvrtečním tréninkem pro změnu dodali Izraelci týmům mapy s vyznačenou trasou, kde mají jezdit.

„Nechtěli, abychom trénovali v centru, tam je zmatek a řidiči tu na cyklisty nejsou úplně zvyklí,“ říká Kreuziger. „Tak nás raději poslali na široké silnice na kraji města.“

Až v pátek dopoledne, těsně před startem, si mohou projet také trať zahajovací časovky. „Je technická a s nepříjemnými krátkými kopci, co mají okolo 12 a 13 procent. Bude se nám v tom vedru zajídat,“ tuší Štybar.

Ve 13.27 českého času odstartuje Jan Hirt.

Ve 14.09 potom Roman Kreuziger.

Ve 14.18 Zdeněk Štybar.

A až na samém konci králové časovek: v 15.41 Chris Froome, v 15.44 Tony Martin a v 15.45 jako úplně poslední Tom Dumoulin, obhájce titulu.

Cyklistické Giro 2018 startuje.

A hned pořádně zostra.