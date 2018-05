O lásce, nenávisti i hře kočky s myší. Jak Giro odrovnalo Chavese

5th Maglia Rosa for @SimonYatess, now the undisputed leader for Maglie Rosa among the British riders (leaves at 4 @MarkCavendish) | Quinta Maglia Rosa per @SimonYatess che adesso è il britannico con più maglie (supera @MarkCavendish con 4). #Giro101 https://t.co/GZsgr3pVnQ