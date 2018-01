O Vánocích byl bez práce a trénoval se psem. Teď má střelecký rekord

„Poslední dva měsíce jsem střílel na koš, co mám na garáži, a hrál jeden na jednoho se svým rotvajlerem,“ řekl Green poté, co zatížil konto obhájců titulu Golden State 29 body včetně osmi trojek. Jeho tým ale podlehl bez zraněné hlavní hvězdy Jamese Hardena úřadujícím šampionům 114:124.

Green, který s týmem podepsal smlouvu před týdnem poté, co neměli Rockets po zranění Luca Mbah a Mouteho dostatek hráčů na perimetru a od té doby se ukazuje ve velmi dobrém světle.

K týmu se připojil na konci prosince v Bostonu, kde byl zrovna na návštěvě příbuzných mezi svátky, a na první utkání mu dokonce nový spoluhráč Trevor Ariza půjčoval boty.

Po prvním zahřívacím duelu v dalších čtyřech nasázel průměrně 21 bodů na utkání se střelbou 58 procent z pole a 60 procent za tři body.

Nezastavitelný byl hlavně v zápasech s Orlandem a Golden State. 27 bodů a sedm trojek s Magic trumfnul 29 body a osmi trojkami o den později proti Warriors. Tím si vysloužil prodloužení kontraktu do konce sezony.

„Díky bohu že jsme ho získali. Byl opravdu velmi dobrý a snad v tom bude pokračovat,“ pochválil ho kouč Mike D’Antoni, který se bude muset obejít bez Hardena po zranění stehenního svalu minimálně další dva týdny.

Je jasné, že Green takovou příležitost nebude brát na lehkou váhu. Jedenatřicetiletý rodák z Houstonu si prošel ve své kariéře už prakticky vším; od solidních momentů v NBA a vítězství ve smečařské exhibici v roce 2007 po sezony v G-League, Rusku nebo v Číně. Často byl kritizován za horkou hlavu, ale vždy si ho v týmech pochvalovali jako výborného spoluhráče.

Bratranec Dannyho Greena, ostrostřelce San Antonia, byl jako dítě velkým fanouškem Rockets a je pro něj velkou ctí si za svůj oblíbený tým zahrát.

„Hrát za Houston pro mě znamená všechno. Moci hrát za město, ve kterém jsem vyrostl, to je něco o čem jsem snil,“ říká Gerald Green, který si nechal na hlavě udělat účes ve tvaru loga Rockets a na utkání přijel už poněkolikáté oblečen v retro dresu svého klubu.

„Žiju teď tak trochu svůj sen, a to mi dodává strašně moc energie. Je skvělé už jen mít možnost hrát znovu v NBA, ale to že je to v Houstonu dělá celou situaci o tolik lepší,“ dodává Green.

Skvělý atlet, který hraje už za svůj osmý tým NBA, odehrál loni třináct utkání v play-off za Boston, ale letos o něj dlouho nikdo neprojevil zájem.

„Nikdo mě nechtěl, žádný tým. Nikdo v NBA, v Evropě, v Číně, dokonce ani v G-League. Rockets mi jako jediní dali šanci a já jsem jim za to neskutečně vděčný. Mnohokrát v kariéře se mnou nebylo zacházeno tak, jak bych si představoval a v tu chvíli už mi zbývalo jen věřit sám v sebe. Když uplyne listopad, prosinec a stále vám nevolá žádný tým, můžete to buď vzdát, nebo bojovat. Já bojoval a teď mám příležitost ukázat, co ve mně ještě je,“ věří si Green.

Teď stojí před Greenem výzva rychle zlepšit svou fyzickou kondici, aby zvládl rychlou hru Rockets pod trenérem Mikem D’Antonim. Sám přiznal, že během prvních duelů byl často velmi unavený, ale nedovolil si říci o střídání.

Pokud mu však vydrží střelba z dálky jako v předchozích utkáních, nemusí se o svou pozici dát. Ve své kariéře dal jen třikrát alespoň sedm trojek v zápase z toho dvakrát v posledních dvou duelech, to je unikátní zápis do klubové kroniky. Tohle ještě ani Harden nedokázal.

Gerald Green a jeho večer proti Golden State:

„Vždycky jsem uměl střílet z dálky, ale z lavičky těžko vystřelíte,“ usmívá se Green.

Chválu na něj pěl i Steve Kerr, trenér Warriors. „On je jeden z těch hráčů, u kterých je snad lepší nechat je volné. Takoví střelci mají tendenci proměňovat ty složitější střely přes hráče a ty volné míjet. Je to klasický bezcharakterní střelec a dělal nám velké problémy,“ komentoval Greenovy poslední výkony.

Do Vánoc ho při střelbě sledoval jen jeho pes Zeus, teď v Greena vkládá naděje celý Houston.