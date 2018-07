Neskutečné. I Chris je za mě šťastný, těší Thomase. Zůstane ve Sky?

„Dámy a pánové, pan Geraint Thomas,“ představil jej moderátor.

Napochodoval do malé sportovní haly vedle fotbalového hřiště, která se proměnila v tiskové středisko, a usedl na umělohmotnou židli za dlouhým stolem.

Je už tradicí Tour de France, že „závěrečnou“ velkou tiskovou konferenci s vítězem závodu pořádá vždy už v sobotu, po předposlední etapě. I přesto, že je dotyčný cyklista až do nedělního večera vítězem jen v podmíněném smyslu slova.

„Bitva o celkovou klasifikaci končí v sobotu, neděle už je jen dnem sprinterů,“ říká Chris Froome - a má samozřejmě pravdu. Nejlepší muži celkového pořadí si v neděli uspořádají promenádní jízdu na Champs-Elysées.

Froome byl čtyřikrát hostem této sobotní velké tiskovky Tour, tentokrát jej však na židli pro šampiona vystřídal jiný cyklista týmu Sky. Geraint Thomas hovořil a Froome, jenž přijel do haly s ním, jen zpovzdálí naslouchal.

Už bezprostředně po dojetí etapy, při krátkém rozhovoru za cílem časovky, byl Thomasův hlas plný dojetí. „Nemůžu tomu uvěřit, fakt ne. Nevím, co mám říct, je to prostě... ohromující. Nemyslel jsem na to celou dobu. A teď. Já jsem vyhrál Tour! Naposledy jsem brečel, když jsem se ženil, nevím, co se mi to děje,“ vyprávěl tehdy do chvíle, než mu dojetí zabránilo pokračovat.

Ovšem ani o hodinu a půl později na tom žlutý muž nebyl s krocením vlastních emocí o mnoho lépe.

Jak si připadáte, že tu sedíte vy a Chris na vás támhle čeká opodál?

Jak? Neskutečně. Mít tenhle dres na sobě, to je... to je... cosi vážně neskutečného. Cítím, že i Chris je opravdu šťastný, když mě v tom dresu může vidět, což tu moji radost ještě umocňuje. Jen si to vezměte, gratuluje mi k titulu z Tour muž, který je pro mě největším etapovým jezdcem na světě.

(Froome později dodává: „Byli jsme s Geraintem přáteli posledních 10 let, spoustu jsme toho natrénovali, pomohl mi k mým vítězstvím. Vidět ho, že sem letos přijel v takové formě, bylo úžasné. Dokázal to a já jsem na něj pyšný. Jsem hrdý, že jsem byl toho součástí a že budu stát na pódiu s ním.)

Vypadáte, že tomu ale stále nevěříte, Gerainte?

Hlavně za cílem, kde na mě čekala i manželka, to byl opravdu masivní nápor emocí, který jsem nikdy nepoznal. Tři týdny jsem byl nesmírně koncentrovaný, den po dni, etapu po etapě, kopec po kopci. A najednou to vše bylo za mnou. Přepadly mě tak obrovské emoce, že jsem pár minut ani nemohl mluvit.

A teď? Jak si připadáte nyní?

Jako bych byl v nějaké zvláštní, nereálné bublině. Tolik myšlenek se mi motá v hlavě. Ještě to pořádnou chvíli potrvá, než se mi tam všechno srovná.

Kdy jste opravdu uvěřil, že můžete Tour vyhrát?

Až ve čtvrtek v noci. Až když jsem v Pyrenejích ustál všechny útoky. Poslední pyrenejská etapa byl obrovský boj a Tom (Dumoulin) byl stále tak silný. Řídil jsem se plánem „Následuj Toma“ a věřil, že to dobře dopadne. Mé hlavě pomáhalo, když cítila, že nohy jsou stále tak silné. Během kariéry jsem se naučil nepanikařit - to byl klíč.

Který moment jste si během závodu nejvíce užíval?

Alpe d’Huez, určitě. Vyhrát tam ve žlutém trikotu bylo šílené. Zvlášť když to bylo mé druhé vítězství v alpské etapě ve dvou dnech.

A kdy jste byl naopak nejvíce nervózní?

Před poslední horskou etapou ano. Trochu mi to připomínalo situaci před olympijským finále stíhačky družstev v Londýně. Tam byla také má nervozita největší den předem, ale v den rozhodujícího závodu zmizela. Tady to bylo podobné. Čerpal jsem sebedůvěru z toho, jak dobře se mi tu během celé Tour jezdilo a jak jsem dokázal regenerovat. To mi pomáhalo uklidnit se.

Co vám dnes prolétlo hlavou, když jste v jednu chvíli v zatáčce při časovce zavrávoral? V minulosti vás právě pády připravily o nejeden úspěch?

Niko Portal (sportovní ředitel Sky) byl za mnou v autě a uklidňoval mě: Jedeš dobře, jen si dávej pozor v zatáčkách. Věděli jsme, že trať je hodně technická. A ty mé minulé pády? Já vím, měl jsem jich spoustu a lidé o tom často mluví. Ale na něco takového absolutně nesmíte myslet, takové myšlenky musíte zcela vyblokovat.

Budete už dnes slavit?

Dám si pivo nebo dvě, možná hamburger, ale opravdovou oslavu si pochopitelně nechám až do Paříže.

Váš tým Sky dosáhl na šesté vítězství na Tour v sedmi letech. Někteří fanoušci i funkcionáři namítají, že tak velká dominance škodí cyklistice. Co byste jim řekl?

Já s tím problém nemám (zasměje se). Nemyslím, že by to byl problém. Tahle Tour byla opět skvělým a dramatickým závodem proti jezdcům z jiných týmů, kteří mají můj velký respekt a byli nesmírně silní. Jistě, budou vždy lidé, kteří nás kvůli takové sérii vítězství nebudou mít rádi, ale s tím nic neudělám a ani dělat nechci.

Na prvních čtyřech místech letošní Tour jsou čtyři výborní časovkáři. Domníváte se, že čas ryzích vrchařů už skončil?

Neskončil. Ano, my čtyři jsme dobří v časovce, ale ryzí vrchař stále může vyhrát Grand Tour. Jak Landa tak Bardet jeli poslední horskou etapu famózně, klobouk dolů, útočili už od Tourmaletu. My jsme dokázali jako tým zůstat klidní a nedopřáli jsme jim vybudovat si velký náskok, ale jindy se jim to může povést.

První Tour jste absolvoval v 21 letech. Napadlo vás tehdy, že byste ji jednou mohl vyhrát?

Ne, určitě ne. Ten závod byl pro měl tehdy tak tvrdý, tak moc jsem při něm trpěl, pomalu jsem už ani nemohl chodit. Tehdy jsem opravdu jen přežíval. Ale byla to obrovská výchovná lekce do budoucna.

Stal jste se nyní waleskou sportovní legendou. Uvědomuje si to? Geraint Thomas - legenda?

My jsme malá země a každý úspěch waleských sportovců je nádherný. Ale já a legenda? To zní teď příliš bláznivě. Chci hlavně zůstat stejný, jaký jsem.

Co jste si myslel, když jste se koncem minulého roku dozvěděl, že Chris Froome měl na Vueltě překročenou hladinu salbutamolu? Nenapadlo vás: Mohl bych být lídrem na Tour místo něj?

Ne. Soustředil jsem se dál na sebe, chystal jsem se na Tour Down Under, letěl do Austrálie. Nečetl jsem, co kdo o tom píše a držel jsem se radši ve svém světě, nechal jsem plně na týmu a Chrisovi, ať tu záležitost vysvětlí. V novinách jsem si radši četl o ragby než o Chrisovi.

Jak vnímáte kritiku, která v posledních měsících na tým Sky mířila?

Co na to mám říct? Jen to, že já všechno dělám správně. Trénuji extrémně tvrdě. Celý tým trénuje a je mimořádně silný. Jen se podívejte na individuality, jaké tu máme: Chrise, Kwiatkowského, Luka Roweho, Castrovieja, Wouta Poelse... a Egan Bernal, to je nejzářivější vrchařský talent, kterého jsme viděli za opravdu dlouhou dobu.

Prodloužíte na příští rok smlouvu v týmu Sky, který má potenciálních lídrů pro Tour více, nebo budete raději chtít být jasným lídrem v jiném týmu?

Teď si chci užít tuto chvíli. Nevím. Nechci o tom teď přemýšlet, jestli budu za rok jezdit ve Sky, chci oslavovat s chlapci.