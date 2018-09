Thomasovo náročné střízlivění. Jak šampiona Tour velebí v Británii

Velšské srdce plesalo, zástupy dračích vlajek vlály ve větru, když se vydal do strmého stoupání na Belmont osm kilometrů před cílem úvodní etapy závodu Kolem Británie.



Čtyři týdny plné party si ale vybraly svou daň.

Thomas byl v perfektní pozici pro případný útok, ale když se kolem něj prohnal Julian Alaphilippe, král Tour vypadal jako muž, který si právě uvědomil, kolik se toho za ten měsíc změnilo. „Musel jsem zvolnit,“ přiznal pak v cíli Thomas. „Byl jsem tak blízko míst, kde jsem vyrůstal, ten kopec jsem perfektně znal, ale přesto jsem musel zpomalit a v duchu si říct: Co jsi to udělal, Gerainte?“ smál se.

Během tří červencových týdnů putování po Francii neměl slabší chvilku. Ani jednou nezaváhal, předvedl bezchybný výkon po celých 21 etap. Proto se stal králem 105. ročníku.

V OBJETÍ. Sara Elen objímá svého manžela Thomase po dojetí závěrečné etapy.

Když projel na pařížském bulváru cílem, čekali ho tam kromě ženy Sary Elen také rodiče Hillary a Howell, velký fanoušek ragby.



„Teď si ale nemyslím, že by se naši ragbisté mohli Geraintovi rovnat. Museli by porazit All Blacks, aby se mu přiblížili,“ popisoval hrdý a dojatý táta.

Jeho syn následně řádil v pařížských barech až do čtvrté hodiny ráno.

„Měli jsme trochu páry, kterou jsme potřebovali vypustit. Ale byla to skvělá noc, i když někteří z nás teď vypadají trochu zle,“ smál se týmový kolega Luke Rowe.

Thomas si to zasloužil. A Wales se do něj mezitím zamiloval.

Pár dalších piv

Když se Thomas po náročných oslavách vrátil domů, tisíce lidí korzovaly v ulicích, mezi prvními mu gratuloval První ministr Walesu Carwyn Jones.

„V politice trávíte spoustu času reprezentováním své země. Geraint dokázal za 21 dnů víc než já za 21 let. Jménem celé země ti děkuji za to, co jsi pro ni udělal,“ prohlásil za bouřlivého potlesku Jones.

Thomas se následně ve žlutém trikotu z Tour na kole vydal na oslavnou cestu městem. Ke cardiffskému hradu, kde na něj čekalo dalších osm tisíc fanoušků, ho doprovázeli mladí cyklisté.

Po triumfu na Tour se stal Geraint Thomas miláčkem Walesu.

„Jsem zvyklý jezdit před tisíci fanoušky, ale aby na mě takhle čekali? To je fakt něco,“ popisoval dojatě. „Díky, že jste přišli. Trochu jsem se bál, že tady budu jen já, má žena a pes,“ rozesmál svým tradičním humorem publikum.



Když se ho poté moderátor akce zeptal, co Thomase teď čeká, vypálil odpověď: „Pár dalších piv!“

Cyklistiku si neznechutil

Všechno přitom mohlo být docela jinak.

Stačilo, aby si jednoho dne devítiletý Geraint nešel v Cardiffu zaplavat.

Vedle bazénu totiž probíhal trénink Maindy Flyer´s Clubu s Debbie Whartonovou. „Bylo štěstí, že si šel zaplavat, a ještě větší štěstí, že jsme pro něj měli kolo navíc,“ vracela se k osudovému momentu.

Momentu, díky kterému se z Thomase stal cyklista.

Víc než průzračná voda ho totiž tehdy zaujal blízký velodrom a na něm se prohánějící děti stejného věku na kolech. Toužil to zkusit taky a už u toho zůstal.

V klubu, ve kterém vyrůstali také olympijští šampioni Elinor Barkerová nebo Owain Doull, se Thomas učil základům cyklistiky.

Po triumfu na Tour se stal Geraint Thomas miláčkem Walesu. Cardiffem projížděl v doprovodu dětí.

„A i teď se k nám několikrát během roku zastaví. Popovídá si s dětmi, vyjede s nimi na kolo. Ten čas, který tady strávil a díky kterému patří teď mezi nejlepší cyklisty světa, se místním dětem snaží vracet. Nemůžeme si pro ně přát lepší vzor,“ říká jeden z trenérů Faris Soliman.



Thomas od úvodních lekcí vykazoval velký potenciál.

„Na kole vypadal skvěle, bavilo ho sledovat Tour a zároveň měl rozumné rodiče, kteří se ujišťovali, že netrénuje příliš,“ tvrdí Soliman.

„Oni mě opravdu nikdy nenutili. Říkali mi: Dělej ji, jak nejlépe umíš, a užívej si to bez ohledu na vítězství a porážky.“

I jejich přístup znamenal, že si svůj sport neznechutil. Že si ho užíval.

Silné trio

Dalším důležitým bodem jeho růstu byla momentálně nejslavnější střední škola ve Walesu – Whitchurch na severu Cardiffu.

Ta totiž spojuje hned tři výjimečné sportovce země červeného draka.

Fotbalista Gareth Bale dotáhl reprezentaci před dvěma lety na Euru až do semifinále, čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů, poslední finále opanoval dvěma brankami.

Sam Warburton vyhrál dvakrát prestižní turnaj Šesti národů. Jako kapitán dostal Wales mezi nejlepší čtyřku na mistrovství světa.

Gareth Bale a Sam Warburton chodili na stejnou střední školu jako Geraint Thomas.

A pak je tady Geraint Thomas. Dvojnásobný olympijský šampion a nyní také král Tour, k čemuž mu oba zmínění blahopřáli na Twitteru.



Všechny tři sportovce spojuje právě tato střední škola. Bale s Warburtonem dokonce chodili do stejného ročníku, Thomas je o tři roky starší.

Všichni tři zároveň prošli rukama Stevea Williamse, místního tělocvikáře.

„Ale nemáme žádné tajemství, nic zvláštního ve vodě. Jen ohromné sportovní zázemí,“ popisoval důvody úspěchů Williams.

Ve škole je deset fotbalových hřišť, dvě hrací plochy na ragby, plavecký stadion. „Snažíme se děti vychovávat nejlépe, jak to jde. To, že se tady sešli tak úspěšní absolventi, je úžasné. S něčím takovým by asi nepřišli ani v Hollywoodu,“ popisoval učitel.

Podle něj byl Thomas odmala všestranný. Kdyby se dal na jiný sport, byl by podle Williamse stejně úspěšný.

Steve Williams Whitchurch High School P.E. Teacher of Gareth Bale Sam Warburton & Geraint Thomas that's some C.V. 藍 pic.twitter.com/5m40NYyO0x — Mike Pearce Rugby (@MPsportsdragon) July 29, 2018

„Všeobecná sportovní aktivita mu v cyklistické kariéře snad pomohla,“ doufá.



Odsud běhal ze školy domů, aby stihl závěr etapy na Tour.

Odsud poté spěchal na místní velodrom, který nyní slavnostně pojmenují po něm.

„Právě tenhle velodrom hrál veledůležitou roli v celém mém cyklistickém příběhu. Teď bude hrát důležitou roli pro příští generace cyklistů ve Walesu. Je to skvělé zařízení pro cyklisty všeho věku, kde mohou rozvíjet svůj talent,“ popisoval Thomas.

Co je to za kluka?

Střední školu vystudoval na nejlepší stupeň A. „A kdyby chtěl, klidně mohl pokračovat na univerzitu,“ tvrdí Williams.

Jenže Thomas se ve čtrnácti letech definitivně rozhodl pro cyklistiku.

To se zrovna dostal do užšího povědomí expertů, protože porazil o několik let starší kluky a získal medaili na dráhovém národním šampionátu.

„Lidé se divili, co je to za kluka? Jak může jezdit tak rychle? Tehdy se začalo říkat, že máme na škole něco speciálního,“ popisovala trenérka Whartonová. „Nebylo to tak, že bychom z něj dělali superrychlého cyklistu. Jen jsme mu dali podmínky pro kvalitní trénink. Kdyby ten náš cyklistický klub tehdy neexistoval, Geraint by teď asi nebyl cyklistou.“

Jenže existoval, a malý Geraint se tak mohl rozvíjet.



Dlouho kombinoval dráhu se silnicí. Na dráze se rychle stal světovým medailistou, zatímco na silnici se učil trpět. V jednadvaceti letech debutoval na Tour. „V jejím průběhu jsem pomalu ani nemohl chodit, jen jsem přežíval. Ale byla to pro mě obrovská výchovná lekce,“ vzpomíná.

Postupem času se z výsostného dráhaře a dvojnásobného olympijského šampiona měnil v jezdce pro celková pořadí nejprestižnějších silničních závodů světa.

Léta byl pomocníkem, mužem, na kterého se Chris Froome mohl spolehnout. Na sebe si mohl zajet menší závody, na těch velkých musel být velkému Chrisovi k ruce.

Už před třemi lety chtěl odejít do jiné stáje, kde by dostal na Tour volnost. Ve Sky ho ale vždycky přesvědčili, aby zůstal. A on pokaždé o rok smlouvu prodloužil.

Letos se mu na Tour poprvé otevřela šance být jedničkou týmu. Přeskočit v hierarchii božského Frooma.



Když po dvou týdnech závod vedl, přišla mu na mobil zpráva od své první trenérky Whartonové – „Nenech Frooma vyhrát,“ stálo v ní. Thomas jí odpověděl: „Pokusím se.“

Pokusil se a zvládl to. Šanci být jedničkou využil.

Bez mistrovství světa

Po Tour se ukázal na závodu Kolem Německa, kde byl pomocníkem Sebastiana Henaa. Teď plní stejnou roli na závodu Kolem Británie – pouze se stará o v tuto chvíli pátého Wouta Poelse.

Před každou etapou je to přitom u autobusu Sky jedna velká hitparáda. Na něj a na Chrise Frooma tam den co den čekají tisíce fanoušků.

Co na tom, že ani jeden z nich už nemá takovou formu na Tour.

Co na tom, že oba dva přibrali od červencové jízdy pár kilogramů.

Once again the fans have come out in force  #OVOToB pic.twitter.com/fySAVeFMmP — Team Sky (@TeamSky) 4. září 2018

„Takhle to prostě je. Kolem Británie je pochopitelně velký závod, ale celou sezonu jsem se soustředil na Tour. Pochopitelně jsem motivovaný, ale psychicky i fyzicky jsem docela dobitý,“ směje se Thomas. „Froomie stejně jako já přibral pár kilogramů, moc netrénoval. Navíc se mu narodilo druhé dítě, takže toho taky moc nenaspal.“

Také proto má Poels momentálně v týmu dva výsostné pomocníky, dva krále Tour de France.

„A to je fajn, když máte k ruce Chrise Froome i Gerainta Thomase. Ukazují, že jsou opravdu týmoví hráči,“ říká nizozemský cyklista.

Thomas měl původně životní sezonu ukončit na světovém šampionátu v Innsbrucku.

Scott Lancaster, sportovní ředitel Sky ale na středeční tiskové konferenci prohlásil, že ani on, ani Froome do Rakouska nakonec neodcestují.

„Dokončí sezonu tady doma. S formou na tom sice nejsou nejlépe, ale z psychologického hlediska je to pro příští sezonu nabije. Geraint o časovce na světovém šampionátu opravdu přemýšlel, ale už je letos vyhořelý po všech těch dietách a stresu, kterému letos čelil,“ prohlásil Lancaster.

Thomase i Frooma tak po závodu Kolem Británie čeká několikatýdenní odpočinek, než se vrhnou do přípravy na příští sezonu.

V ní chtějí zářit stejně jako v té letošní.