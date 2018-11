Thomasova frustrace ze startu Tour: Frooma protežovali, nebyl jsem lídr

Stal se prvním Velšanem, který vyhrál nejslavnější cyklistický závod světa.



Po jeho příjezdu domů ho oslavovali jako hrdinu.

Do ulic vyšly desítky tisíc fanoušků, pojmenovali po něm velodrom. A ani po třech měsících zájem o Thomase neklesá.

Po sezoně se setkal i s pětinásobným nejlepším fotbalistou světa Lionelem Messim:

„Je to blázinec, co vám budu povídat. Jdete do obchodu koupit mléko a 75 procent lidí vám gratuluje. Je to nádherné, ale když chcete jen mléko, je to i dost únavné,“ přiznává.



1. listopadu vydal o svém triumfu a cestě k němu knihu s názvem „Tour podle Géčka“.

A odhaluje v ní tajemství z kuchyně Sky.

Srazilo mě to dolů

Thomas na Tour přijel jako vítěz tradiční generálky - Critéria du Dauphiné. Jistě, Chris Froome byl jasný lídr, ale podle vyjádření týmu měl být i Thomas chráněným jezdcem stáje.

Na začátku závodu to tak ale úplně nevypadalo.

A tak nyní Velšan v knize vyjádřil frustraci nad tím, jak se k němu šéfové stáje na startu Tour chovali. Jak upřednostňovali Chrise Frooma.

Třeba ve třetí etapě - týmové časovce. Thomasovi bylo řečeno, že pokud bude mít během časovky defekt nebo pád, kolegové z týmu na něj čekat nebudou, kdežto na Frooma ano.

„Seděl jsem v autobuse a klidně jsem dýchal, než jsem řekl: To je trochu na hov... Sakra, kluci, fakt byste na mě nemohli počkat?“ popisoval v knize.

Nemohli. I přesto, že už tehdy měl Thomas 52sekundový náskok právě na Frooma.

Chris Froome (vpředu) a Geraint Thomas na Tour de France.

„Byl jsem naštvaný, protože jsem si myslel, že jsem taky chráněný jezdec. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, debatovali jsme o tom. Já si řekl svoje a oni řekli ne. Tím to bylo dané,“ prozradil Thomas. „Samozřejmě, šance, že budu mít defekt, byla hodně malá. Ale v tu chvíli jsem si říkal, že je to pěkně posr… situace. Trochu mě to srazilo dolů, ale nechal jsem to být,“ přiznal.



Po deváté etapě figuroval Thomas na druhém místě průběžného pořadí o více než minutu před Froomem. I tak mu bylo řečeno, že jeho britský kolega bude jediným, kdo bude moct využívat klimatizaci poté, co haprovala elektřina v hotelu.

„Bylo tam tehdy opravdu horko a když nás všech osm zapnulo klimatizaci, jednoduše vypadla elektřina. A tak řekli, že klimatizaci může mít zapnutou jediný člověk - Froomie,“ popisoval Thomas.

Žádné nedorozumění

Ono je to vlastně i trochu pochopitelné.

Froome do Tour startoval jako její čtyřnásobný vítěz, usiloval o rekordní pátý triumf, kterým by dorovnal legendy Merckxe, Anquetila, Hinaulta a Induraina.

Do závodu navíc vstupoval také jako šampion posledních tří Grand Tour. Prostě jako muž, jehož péče by měla být na prvním místě.

Thomas naopak do té doby nikdy žádnou Grand Tour nevyhrál. Nikdy ani neskončil mezi nejlepší desítkou.

Upřednostňování Frooma na začátku závodu se tak dá ze strany sportovních ředitelů Sky chápat.

„Trochu mě to stahovalo dolů,“ přiznal Thomas.

V pozdějších etapách zase jeho stále slavnější kolega plánoval útočit i v době, kdy nebylo jasné, že to může vyjít. „Ale vždycky mi o tom férově řekl. Proto mezi námi spolupráce fungovala,“ tvrdí.

Velšští fanoušci Gerainta Thomase během devatenácté etapy.

Žádné půtky mezi dvěma britskými šampiony tak nevznikly.



„A to je nejdůležitější. Mezi mnou a Froomiem nikdy nedošlo k žádnému nedorozumění. Byl vyčerpaný, protože chtěl vyhrát pátou Tour a čtvrtou Grand Tour za sebou. Ale když mi na stupních vítězů přál, bylo to upřímné. A hlavně, od té doby proteklo spoustu času,“ poznamenal.

Protekla také spousta alkoholu.

Vždyť hned následná party v Paříži po velkém triumfu na Tour byla legendární.

Tehdy pil dokonce i šéf týmu Dave Brailsford, který si jindy stěží dá jedno pivo.

„Během včera se najednou všichni chlapi kolem začali svlíkat. Sundávali si trička a přišel za mnou Dave, že si ho mám taky sundat. Ani jsem tu šanci nedostal, serval ho ze mě,“ popsal v knize Thomas. „Nebyl to nejatraktivnější pohled. Cyklisté na konci Tour mají vršek těla podobný třináctileté dívce,“ glosoval.

Domů vítězná eskadra toho červencového dne doštrachala kolem páté ráno.

„I když tu hodinu nemůžu potvrdit ani vyvrátit,“ směje se Thomas.

Mám motivaci, nejsem Wiggins

Po Tour se Thomas více než měsíc rozhodoval, jestli v týmu zůstat.

S nabídkou kontraktu údajně přišla i stáj CCC, která se po sezoně spojuje s BMC.

Velšan se nakonec rozhodl zůstat tam, kde je. Smlouvu se Sky podepsal na dlouhé tři roky.

„Zůstal jsem proto, že si myslím, že tady můžu dosáhnout nejlepších výsledků. Jít do jiného týmu je hazard. V top formě můžu závodit tak maximálně tři další sezony a nechci riskovat,“ říká.

Přestože je mu už dvaatřicet, cítí na sobě, že se stále zlepšuje.

„Rád bych Tour ještě někdy vyhrál. Pořád mám motivaci a odhodlání, což třeba Bradley Wiggins po svém triumfu v roce 2012 neměl,“ srovnává.

V OBJETÍ. Sara Elen objímá svého manžela Gerainta Thomase po dojetí závěrečné etapy.

A jestli se příští rok podívá na Tour znovu s Chrisem Froomem, který ohlásil, že pro něj francouzský závod bude nejdůležitějším podnikem v sezoně?



„Tým už ví, co dokážu. I kdybychom Tour jeli oba, věřím, že budeme na stejné úrovni,“ říká. „Jsem přesvědčený, že dokud k sobě budeme upřímní a otevření, můžeme spolu pracovat. Rád Froomiemu pomůžu, pokud se po prvním horském bloku ukáže, že je nejsilnější. Určitě bych v tu chvíli nejel proti němu,“ ujišťuje Thomas.

A dodává: „V ideálním světě by pro mě samozřejmě Froomie jel. Ale vím, že to není možné.“