Williams vsadil na Russella. Formule 1 byla mým cílem, jásá mladík

„Formule 1 byla mým celoživotním cílem,“ citovala agentura Reuters Russella, jenž bude v královské třídě bude třetím britským jezdcem vedle nováčka Landa Norrise z McLarenu a čtyřnásobného mistra světa Lewise Hamiltona z Mercedesu.

„Myslím, že jsem stoprocentně připravený, ale rozhodně místo ve formuli neberu jako jistou věc,“ podotkl mladík, který má dva závody před koncem seriálu formule 2 na prvním místě průběžného pořadí náskok 37 bodů.

Kdo bude druhým jezdcem Williamsu v nové sezoně, vedení týmu zatím neuvedlo. V tomto ročníku se tradiční stáji zatím nedaří a v Poháru konstruktérů má na kontě pouhých devět bodů.

V pořadí jezdců získal šest bodů Kanaďan Lance Stroll, jenž však podle všeho zamíří do Force India. Sergej Sirotkin má na kontě jeden bod a budoucnost ruského pilota je nejistá.

Šanci by mohl dostat Robert Kubica, který ve Williamsu působí jako rezervní jezdec. Polský pilot se pokouší o návrat do formule po vážném zranění ruky z roku 2011, letos zasáhl vítěz jedné Velké ceny do tréninků před závodem ve Španělsku.