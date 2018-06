Rozhodčí z NHL Rank se kvalifikoval na golfové US Open

Necelé dva měsíce poté, co rozhodoval utkání play off NHL, poměří hokejový sudí Garrett Rank síly s nejlepšími golfisty světa. Třicetiletý kanadský rozhodčí a amatérský golfista uspěl v kvalifikaci a představí se příští týden na US Open, jednom ze čtyř turnajů kategorie major.

„Hokej a golf jsou mimořádně náročné sporty. Je skvělé, že si budu moci říct, že jsem v roce 2018 hrál s nejlepšími golfisty světa na majoru a rozhodoval v nejlepší hokejové lize světa,“ uvedl třicetiletý Rank, jenž v této sezoně odřídil 76 zápasů základní části NHL. Rozhodčí, jenž působí v NHL na plný úvazek od roku 2016, se dostal na US Open díky vítězství v kvalifikačním turnaji v Roswellu v Georgii. Caddieho mu dělal bývalý sudí z NHL Dan O’Rourke. „Myslím, že reálně můžu přemýšlet o tom, že projdu cutem. Kdybych odehrál čtyři kola na US Open, byl bych nadšený,“ řekl Rank před turnajem, který začne 14. června v Shinnecock Hills ve státu New York. Rank, jenž v roce 2011 prodělal rakovinu varlat, je na 78. místě amatérského světového žebříčku. V roce 2012 byl druhý na amatérském mistrovství USA a reprezentoval Kanadu na Panamerických hrách v roce 2015. Debut v NHL si odbyl v lednu 2015 a od té doby rozhodoval ve 187 zápasech základní části. Letos v dubnu poprvé zažil atmosféru bojů o Stanley Cup, když v druhém zápase série 1. kola mezi Washingtonem s Columbusem zaskočil za zraněného čárového kolegu. „Jsem opravdu šťastný za to, jakou mám práci a že dokážu hrát golf na takové úrovni,“ řekl.