Nymburku jsme chtěli čelit lépe. Ale je vážně vynikající, ocenil Kerr

„Během roku jsme s ním sehráli pár slušných bitev. Možná jsme si mysleli, že mu budeme schopni čelit ještě lépe, ale je to opravdu vynikající soupeř,“ prohlásil 25letý rodák z americké Filadelfie, který v posledním duelu série (97:65 pro Nymburk) nastřílel osm bodů.

Sezona však Turům ještě nekončí - utkají se o třetí místo s horším ze druhé dvojice Pardubice - Opava.

Držet krok s protivníkem, jako je Nymburk, bylo bez zraněných Romana Marka a Brenta Petwaye ještě mnohem těžší než obvykle, že?

Rozhodně. Nymburk je tým, který má spoustu hráčů, co dokážou držet vysoké tempo a hrají velmi agresivně. Takže pro nás bylo jedním z hlavních úkolů, abychom se vyrovnali jejich energii. Bez dvou důležitých hráčů se naše rotace ještě zúžila a bylo to složitější.

Když odhlédneme od zmíněných zranění, byl čtvrtý zápas něčím jiný než ty předchozí?

Pokud jde o styl hry, tak ani ne. Ale když se v play off hrají první dva domácí zápasy toho kterého týmu den po sobě, je ten druhý vždycky náročnější. Ovšem s tím se mužstvo zkrátka musí poprat.

Nejpovedenější pasáží utkání pro vás byla druhá čtvrtka, kterou jste o čtyři body vyhráli. Co vám k tomuto dílčímu úspěchu pomohlo?

Řekl bych, že jsme výrazně omezili ztráty. Když takovou chybu v útoku uděláte, nymburští hráči hned sprintují na váš koš a dávají dvojtakty. Postavili jsme lepší obranu a dařilo se nám brzdit je v postupném útoku. Taky jsme zpřesnili střelbu.

Dá se nějak účinně bránit protiútok Nymburka bezprostředně poté, co dostane koš, aby vám to hned nevrátil?

To je samozřejmě hrozně obtížné, ale lze to. Už jsme měli zápasy, kdy se nám to dařilo líp. Když jim tyhle lehké koše dovolíte, je to nebezpečné, protože je to nakopne.

V daných podmínkách jste předvedli srdnatý výkon. Pokud by býval Nymburk dosáhl na stovku, k čemuž neměl daleko, asi by to byla dost hořká pilulka.

To jo. Pokaždé je chcete udržet pod touhle hranicí. 97 bodů je hodně, ale dělali jsme, co se dalo.

Těšíte se na sérii o třetí místo? Zatím neznáte soupeře, ale momentálně to vypadá na Pardubice.

Moc, tím spíš, že bych sezonu rád uzavřel vítězně. Trochu si odpočineme, někteří spoluhráči se uzdraví a půjdeme na to.

Bylo by fajn získat letos po poháru už druhou bronzovou medaili, viďte?

Jasně, to je cíl.