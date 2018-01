Taneční pár Papadakisová a Cizeron slaví evropské zlato, už čtvrté

Taneční páry - konečné pořadí

1. Papadakisová, Cizeron (Fr.) 203,16, 2. Bobrovová, Solovjov 187,13, 3. Stěpanovová, Bukin (všichni Rus.) 184,86, 4. Cappelliniová, Lanotte (It.) 180,67, 5. Guignardová, Fabbri (It.) 177,75, 6. Zagorská, Guerreiro (Rus.) 168,45, ...25. Mansourová, Češka (ČR) - nepostoupili do volných tanců.