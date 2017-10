Volejbalistky Prostějova posílí slovenská blokařka Tomášeková

„Chtěli jsme s Heidy i kubánským vedením podepsat smlouvu. Nová událost naše úsilí zhatila. Jakmile Kubu někdo ilegálně opustí, má v mezinárodním volejbalu automaticky dva roky distanc pro soutěžní zápasy. Proto nemůžeme s touto hráčkou počítat,“ uvedl na klubových stránkách trenér Čada, který našel náhradu v Tomášekové.

„Za této situace jsme potřebovali sehnat do kádru alespoň třetí blokařku. Pochopitelně se nejedná o plnohodnotnou náhradu za Casanovovou. Tomášeková je ale zkušená hráčka a návrat do šestkového volejbalu by jí neměl dělat problém,“ dodal Čada.

V Prostějově už Tomášeková působila od roku 2008 tři a půl sezony. Její tehdejší angažmá přerušilo těhotenství. Po mateřské pauze se objevila na dva roky v Olomouci (2013 až 2015) a naposledy hrála v sezoně 2015/16 v Přerově.