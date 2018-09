Turné Koukalové se nekoná, show podle Tomana zničila štvavá kampaň

„Upřímná zpověď tří výjimečných osobností - Gabriela Koukalová, Petr Koukal a Ivo Toman vystoupí na turné, jaké tady ještě nebylo,“ lákali zájemce organizátoři. A aktéry představovali následovně:

GABRIELA KOUKALOVÁ - sportovkyně roku 2017, která zbořila mnohá tabu o vrcholovém sportu.

PETR KOUKAL - sportovec, který se jen dva dny poté, co ve 24 letech sehrál svůj největší turnaj, dozvěděl, že má rakovinu varlat. Přesto se vrátil ke sportu, celkem třikrát se probojoval na olympiádu. Pomáhá ostatním a dál žije naplno.

IVO TOMAN - člověk, který už ve školce zjistil, že je jiný než ostatní. Že nevydrží v klidu ani pár sekund. Navíc ví, že si nemůže pomoci, ale musí dělat naprosto nepřijatelné věci: vykřikovat, chrochtat a podobně.

„Pan Toman nás oslovil, několikrát jsem ho viděla v akci, když měl kolem sebe publikum a jeho životní příběh mě hodně oslovil,“ vysvětlovala Koukalová v Rozstřelu. „Mně se líbí, že šel proti proudu, že dokázal něco, o čem mu všichni říkali, že je to nemožné, i to hrálo roli v rozhodování, jestli do toho jít.“

Toman je spisovatel a podnikatel, který trpí Tourettovým syndromem, což je vrozené neuropsychiatrické onemocnění a projevuje se pohybovými a zvukovými tiky. Zrušení plánovaných akcí potvrdil pro Aktuálně.cz, peníze za vstupenky na jednotlivé talkshow, které se prodávaly za 399 a 499 korun, budou vráceny.

„Potvrzuji, že turné s manžely Koukalovými bylo zrušené a náhradní termíny neplánujeme,“ řekl Aktuálně.cz. A důvod? „Protože se strhla nesmírně štvavá kampaň na internetu proti manželům Koukalovým. Jako by oni neměli právo na veřejná vystoupení. Tato kampaň byla bohužel přiživována i vámi novináři. Proto jsme se rozhodli to ukončit, což je mi osobně velice líto, protože si myslím, že tito dva mají veřejnosti co říci,“ dodal Toman.