Derby Sparta - Slavia ve futsale. Startuje čtvrtfinále play off

Žhavý souboj dvou nesmiřitelných rivalů se přenesl i do futsalu, v němž Sparta do loňska byla až ta druhá. Pak začala její nová éra se spoustou posil včetně legendárního Wildeho, brazilského mistra světa.

Ten sice už v klubu není, koncem roku se rozhodl pro návrat domů, ale jeho účinkování klub pocítil i nyní.

Kvůli administrativní chybě i při jeho registraci Sparta v úvodu podzimu nasadila do hry víc cizinců mimo Evropskou unii, než povolují řády, a přišla o sedm bodů.

Trest přijala a klesla z druhé příčky po základní části na třetí. Slavia se naopak posunula ze sedmé na šestou. Takže i kdyby k odečtu bodů nedošlo, pražské týmy by na sebe narazily i tak.

Čtvrtfinále play off, 1. zápasy Chrudim - Helas Brno (20.00)

Sparta - Slavia (20.30)

Litoměřice - Vysoké Mýto (20.30)

Plzeň - Teplice (20.30)

„Sparta je favoritem, takže je na ni větší tlak,“ tvrdí Nenad Veljkovič, srbský trenér Slavie.

„Derby přece favorita nemá,“ usmívá se Jaromír Blažek, někdejší legendární brankář fotbalové Sparty a nyní marketingový ředitel té futsalové.

V základní části vyhrál derby vždy domácí celek. Sparťanské vítězství 5:3 ze září však bylo později kontumováno ve prospěch Slavie. Ta prosincovou odvetu vyhrála doma 2:1.

„Nám se během utkání zranili dva hráči, dlouho jsme vedli a nakonec to nedotáhli,“ vzpomíná Beni Simitči, trenér Sparty. I proto se jeho tým musí mít před play off na pozoru.

„Máme respekt ke všem soupeřům. Úcta i pokora tam musí být, ale ne strach,“ zdůraznil Simitči.

„Slavii jsme si do čtvrtfinále přáli, je to velmi atraktivní soupeř. Motivace bude u všech stoprocentní.“

Čtvrtfinále se hraje na tři vítězná utkání, první duel je na programu v pátek od 20.30 ve sparťanské hale na Podvinném mlýně. Druhý duel hostí hala v Edenu už v neděli 18. března, čili den po fotbalovém derby.

Třetí utkání se hraje ve středu 21. března zase na Spartě. Případný čtvrtý v neděli 25. března na Slavii a rozhodující pátý by vyšel na pondělí 26. března na Spartě.

Oba kluby doufají, že derby v play off přitáhne spoustu fanoušků. „Věřím, že všechna utkání se budou hrát před zaplněnými halami a budou svátkem futsalu. Hráče nemusím do derby nijak zvlášť motivovat, to je u všech na maximum,“ poznamenává kouč Slavie.

Do sparťanské haly na Podvinném mlýně platí permanentní vstupenky na domácí zápasy fotbalové Sparty na Letnou. Kdo si koupí vstupenku, dostane pivo zdarma. A o poločase bude mít Jaromír Blažek malou autogramiádu.

Slavia do brány nasadí teprve šestnáctiletého juniorského reprezentanta Jana Žežulku. „V předchozích zápasech dokázal, že na to má,“ zdůraznil kouč. Dvojkou je David Tetour, bratr záložníka fotbalové Dukly.

Favoritem na titul je Chrudim, hegemon posledních let. V základní části vyhrál dvacet zápasů a ztratil body jen za dvě remízy. K tomu v prosinci přidal vítězství v poháru, když ve finále porazil Spartu.

Chrudim v sérii vyzve Helas Brno, Litoměřice hrají s Vysokým Mýtem a Plzeň se srazí s Teplicemi.