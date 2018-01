Chrudimští futsalisté se v derby s Mýtem museli „vyždímat“

„Když si někdo přečte takový výsledek, vypadá to jednoznačně. Ale takové to určitě nebylo,“ přiznal chrudimský Tomáš Koudelka. „Domácí podali velmi dobrý výkon a my museli na hřišti opravdu nechat všechno, abychom v Mýtě dokázali zvítězit.“

Když tohle pronese někdo z kádru chrudimského Era-Packu, který v Česku opravdu zřídkakdy narazí na výraznější konkurenci, musí to být chápáno jako velké uznání.

„Největší rozdíl je v tom, že Era-Pack svoje šance využije, a my ne,“ srovnával trenér Nejzbachu Miroslav Semerád.

Tentokrát nicméně mistr proměnil v prvním poločase jednu jedinou příležitost - Brazilec Max ve 13. minutě načal po signálu svůj hattrick.

„Dostali jsme zbytečný gól po naší chybě, kdy jsme nedůsledností při jejich autu nedohráli hráče. Přitom jsme si to říkali. Ale to se stane,“ glosoval kouč Semerád.

„Trochu nás to utlumilo. Víc branek jsme však do přestávky nedostali, což bylo dobré,“ pokračoval.

Podle Koudelky Chrudim, která se po dlouhé zápasové pauze dostávala do tempa jen pomaleji, definitivně převzala taktovku utkání kolem 30. minuty.

„Zlomový byl (Maxův) gól na 3:0, power-play Mýta už jsme si pak pohlídali,“ řekl Koudelka.

I přes pochvalné věty na adresu výkonu hráčů Mýta ho lehce zklamal herní styl Nejzbachu.

„Loni se snažili hrát kombinačně, ale kdo to viděl teď, tomu je jasné, že Géra (reprezentační brankář Mýta Libor Gerčák) musí být pěkně ‚vykopaný‘ - k nám do vápna míč kopl tak padesátkrát. A rukou ho tam hodil snad třicetkrát. Lidé, kteří přišli na derby, asi čekali, že se bude na co dívat. Ale asi to moc koukatelné nebylo, spíš hodně bojovné,“ uvažoval hráč.