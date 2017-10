Futsalisté Nejzbachu narazí na ligové navrátilce z Teplic

Neuspěly, ale prohlašovaly, že to za rok zkusí znovu. Vyhlášený plán však ztroskotal. Severočeši se z nejvyšší soutěže odhlásili. Po následném působení v krajském přeboru si účast v divizi zajistili mimo palubovku. To samé platí i o jejich posunu mezi elitu. Administrativně přeskočili druhou ligu a od letoška se opět měří s těmi nejlepšími. Dnes je od 20 hodin na své palubovce otestuje Vysoké Mýto.

„Chtěli bychom udržet domácí neporazitelnost. Pokud navážeme na předchozí výkon s Era-Packem a přidáme lepší produktivitu, může se nám to podařit. Byť jsou Teplice nováčkem, nemůžeme je podcenit,“ uvedl kouč Mýta Miroslav Semerád.

V Chrudimi jeho mužstvo sehrálo před týdnem vyrovnaný duel, i když to tak dle výsledku 1:4 nemusí vypadat. „Cvičili jsme nějaké věci, které se nám proti Chrudimi podařily sehrát. Doufám, že nám to vyjde i v zápasech proti týmům, které jsou v tabulce níže. Kluci si zkusili, že to funguje na silném soupeři. Teď to chce ještě vypilovat, aby to neslo ovoce,“ přeje si Semerád.

Teplice však mezi týmy ze spodu nepatří. Momentálně jsou čtvrté s jedinou porážkou. Nejzbach na ně ze sedmé příčky ztrácí tři body. Ty se pokusí před svými fandy ukořistit.

„Moc nevím, co od Teplic čekat. Ale hraje tam hodně cizinců, takže budou nejspíš velmi dobře technicky vybavení. My si ale budeme chtít hrát svou hru, na kterou jsme zvyklí, a chceme doma být i nadále stoprocentní,“ uvedl obránce Nejzbachu Jaroslav Kubát.

Cílem mistrů v Mělníku je souhra nových čtveřic

Před blížícím se UEFA Futsal Cupem v italské Padově by si úřadující šampioni mohli prověřit, jak přesně mají seřízená mířidla. Futsalisté Chrudimi se vypraví hájit první příčku do Mělníka, jehož defenziva byla v posledních dvou utkáních poněkud „cedníková“. Po pěti gólech od Nejzbachu schytal Olympik na Slavii osmičku. A s tou se zápasy vyhrávat nedají.

„S Chrudimí to bude podobné ja ko se Slavií. Aby to nebyl průšvih, musíme se vyvarovat zbytečných chyb a být zodpovědní a chytří,“ uvedl pro web soutěže trenér Mělníka Pavel Šuba.

Jeho chrudimský protějšek Felipe Conde si s obranou nemusí tolik lámat hlavu. Větší starosti mu dělá okleštěný kádr. Vedení kvůli tomu narychlo angažovalo Ukrajince Sorokina, jenž naskočil do hry už před týdnem proti Mýtu. Naopak poprvé dnes od 20 hodin dostane prostor brazilský navrátilec Felipe.

„V následujícím zápase budeme testovat různé varianty hry a vyzkoušíme nové složení formací. Musíme začlenit dva nové hráče. Věřím, že se čtyřky dobře sehrají. Chceme tři body,“ řekl Conde.

Mělník bude doufat i v přízeň vyšší moci. „Musí být vše na sto procent, to jest nasazení, štěstí a ten nahoře musí mít barvy Olympiku a u Chrudimi vše obráceně,“ dodal mělnický trenér Šuba.