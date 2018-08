Dva velké futsalové návraty. Rešetár a Kovács jsou po letech v Plzni

A teď je osud zavál zpátky domů, i když každého z jiného důvodu.

„Jedním z nich byla i motivace do další práce. Přece jen, po těch deseti letech a deseti titulech v Chrudimi, to bylo psychicky náročné. Titul se tam bral jako samozřejmost. Potřeboval jsem nějaký nový impulz,“ hlásil na startu přípravy Lukáš Rešetár. Nabídku vrátit se do Plzně měl i dříve, ale chtěl s Chrudimí získat jubilejní desátý titul.

Teď tedy podle něho nastal ideální čas. „Končit ještě nehodlám a Plzeň byla nejlepší volba,“ doplnil 34letý futsalista, který má za sebou i angažmá v chorvatském Splitu.

To Kovácse přilákalo zpátky narození dcery a také zaměstnání. Určitou roli však sehrál právě i návrat Rešetára, české futsalové legendy.

„V Plzni mám práci a s rodinou by se teď dojíždění do Litoměřic kombinovalo těžko. Jsem rád, že jsme se s Interobalem domluvili. Vrátil se i Lukáš. To je momentálně nejlepší český hráč, a to může celý klub posunout dopředu,“ tvrdil 28letý Kovács.

Ten si nejvyšší soutěž zahrál v Brně, Teplicích, Benagu, Chrudimi a Litoměřicích. „Každé angažmá mi něco dalo, je na co vzpomínat. Ať už liga mistrů v Chrudimi nebo skvělý rok v Teplicích,“ ohlédl se za svojí kariérou.

Michal Kovács

Důvody jejich návratu byly rozdílné, ale teď mají s Rešetárem další cíle společné. Zkusit vytáhnout plzeňský futsal ještě o stupínek výš, zkušeností na to mají dostatek.

„Samozřejmě se to nedá hned srovnávat s Chrudimí, ale to nadšení je podobné. A právě to mě upoutalo,“ vypozoroval Rešetár, který byl v závěru minulé sezony často k vidění na zápasech Interobalu.

„Myslím si, že se to tady posouvá tou nejlepší cestou. Soutěž bude opět vyrovnaná, ovšem naše cíle budou ty nejvyšší, takže určitě finále a boj o titul,“ doplnil sebevědomě Kovács v rozhovoru pro klubový web.

Narozdíl od zkušenějšího kolegy se teď potkal i se spoluhráči, s nimiž v Plzni v nejvyšší soutěži začínal. „Je to osm, devět let, co jsem byl pryč. Změnilo se tady všechno, k lepšímu. Ale někteří kluci zůstali – Michal Holý, Tomáš Vnuk, Tomáš Štverák,“ vypočítával Kovács.

„Přeci jen se najdou lidé, kteří pamatují dobu, kdy jsem v Plzni působil. Jedním z nich je Petr Šindelář. A pak Petr Kučera, kterého jsem k futsalu přivedl kdysi právě já. No a poslední dobou jsem s ním byl v poměrně častém kontaktu,“ lovil v paměti Rešetár, jenž byl několikrát zvolen nejlepším futsalistou České republiky. Letos byl zase nejužitečnějším hráčem Varta ligy.

„Já jsem nesmírně šťastný, že se můžu vrátit do klubu, kterému jsem díky tehdejšímu brzkému odchodu stále něco dlužen,“ vyznal se. „Zvenčí na mě Interobal působil sympaticky. Je tady dobrá parta, futsalem se baví,“ myslí si Rešetár.

A kdy můžete vidět plzeňské futsalisty poprvé na vlastní oči v akci? Už v pátek, kdy od 20 hodin poměří v městské hale na Slovanech díly v přípravném zápase s Litoměřicemi. Tedy bývalým klubem Michala Kovácse.