Futsalové hvězdy v Chrudimi: kazašský Higuita či kanonýr Taynan

„Italský šampion i kazašský mistr mají hvězd spoustu,“ uvedl Conde na adresu mužstev Pescary, již Chrudim vyzve na zteč na zimním stadionu ve čtvrtek od 20 hodin, a Kairatu Almaty, jemuž se postaví na závěr turnaje v sobotu od 19 hodin.

„V Pescaře to je brankář Mammarella, jeden z nejlepších na světě. Pivot Lukaian je zase hráč brazilského národního týmu, a když se do něj dostanete, tak už to o něčem vypovídá. Výborně technicky vybavený je i můj další krajan Jonas Pinto. A pak za Pescaru nastupuje řada hráčů z italské reprezentace, která patří k evropské špičce,“ vypočetl Conde.

V Almaty v minulosti sám působil, v roce 2007 mu dokonce proti Chrudimi v elitní skupině držel pěsti na lavičce coby kondiční kouč Kairatu. Era-Pack tehdy rovněž pomáhali vyřadit „kanárci“ Cacau a Dentinho, na východě Čech později zdomácnělí.

„I dneska má Kairat na soupisce hodně hráčů z Brazílie, kteří mají nesmírnou kvalitu. Na prvním místě musím jmenovat brankáře Higuitu, dále je tam Edson, skvělý střelec Rangel... A taky Taynan, to je jeden z nejlepších kanonýrů Ligy mistrů,“ sdělil Conde.

Zmíněný gólman Kairatu Léo Higuita rozhodně stojí za bližší pohled. A to nejen proto, že má příjmení shodné s Reném Higuitou - kolumbijskou fotbalovou legendou mezi tyčemi, která se mimo jiné proslavila „kopem škorpiona“ s nohama za hlavou zády k míči.

„Léa Higuitu znám z dob, kdy byl mladý, oba pocházíme z Ria de Janeiro. Pracoval jsem s ním v jeho začátcích,“ poznamenal Conde. „Umí hrát nohama stejně jako ten fotbalový a dříve také míval dlouhé vlasy,“ srovnával trenér Era-Packu.

V útočné power play podle Condeho nad Léa Higuitu není, na čemž má podíl určitě i fakt, že stejně jako jiní Brazilci s futsalem začínal velmi brzy coby hráč v poli.

„Nikdo ji neumí lépe než on. Výtečně přihrává a střelu má tvrdší než mnozí další hráči. Je mu jedno, jestli nahrává pravou, nebo levou... Co se týče jeho psychologie, nemá vůbec žádný strach, power play hraje na maximální risk. V tomhle případě je to naopak jeho výhoda,“ konstatoval Conde.