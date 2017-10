Čeští šampioni z Chrudimi vstoupí v Itálii do futsalové Ligy mistrů

Postup Barcelony však tentokrát nemusí nutně znamenat chrudimské vyřazení - dál půjdou hned tři mančafty. To je zásadní rozdíl oproti návaznému Elite Round, kde už se týmy ve skupinách perou o jedinou vstupenku do Final Four. Právě v Elite Round přitom Era-Pack svedl se španělskými soky své předchozí souboje.

Chrudim v Main Round UEFA Futsal Cupu Místo konání: Padova, Itálie Účastníci základní skupiny D: FC Barcelona (Šp.), Futsal ETO Györ (Maď.), Luparense FC (It.), FK Era-Pack Chrudim Středa 11. října Barcelona - Györ 18.00

Luparense - Chrudim 20.30 Čtvrtek 12. října Chrudim - Barcelona 18.00

Luparense - Györ 20.30 Sobota 14. října Györ - Chrudim 18.00

Barcelona - Luparense 20.30 Pozn.: Do další fáze, Elite Round, postoupí hned tři týmy.

V padovské hale si chrudimští futsalisté, myšleno obrazně, vedle španělského flamenca „střihnou“ také tance místní provenience a maďarský čardáš. Do dějiště odcestovali už předevčírem; dnes skupinu otevřou ve 20.30 proti italskému mistru Luparense, zítra od 18 hodin je čeká Barcelona a nakonec v sobotu v tentýž čas tradiční protivník z Györu.

„Jsme natěšení, navíc se představíme v Itálii, kde jsme nikdy nebyli,“ uvedl pro stránky efutsal.cz chrudimský kapitán Lukáš Rešetár. „Je to pro nás nová země, něco trochu jiného. Ale to nic nemění na tom, že se chceme poprat o postup z co nejlepšího místa,“ slíbil.

Reálně by to měla být druhá příčka, Barcelona je v této konkurenci jednoznačným favoritem. „V létě jsme na turnaji v Polsku hráli s Neapolí, dá se z toho odvodit síla italské soutěže a tím i Luparense, s nímž hrajeme první utkání. Mohl by to být hratelný soupeř,“ mínil reprezentant Rešetár. „Nevím, jak na tom bude Györ, ten trochu oslabil. Teď se tam zase udály nějaké změny na poslední chvíli, tak uvidíme, jak jim to půjde. Ale je to těžká skupina a rozhodně k tomu přistupujeme s pokorou,“ doplnil.

Chrudim nicméně za svých třináct účastí v UEFA Futsal Cupu v Main Round nikdy nezaváhala.