Chrudimský futsalista Drozd: Jsem rád, že hrajeme skupinu Ligy mistrů doma

„Jsem hrozně rád. Hrát doma před vlastními fanoušky, kteří nás poženou za vysněným postupem, bude skvělé. Navíc dorazí i moje rodina a přátelé, z čehož mám velkou radost,“ neskrývá chrudimský univerzál David Drozd.

Ten už jen teď se svým týmem čeká, jaké soupeře mu přidělí los, který začíná zítra odpoledne ve švýcarském městě Nyon ve 14 hodin.

Východočeši mohou narazit na týmy jako Benfica Lisabon, která je úzce spjatá s místním fotbalovým klubem, předloňský vítěz Ligy mistrů Jugra Jugorsk z Ruska, nebo Chrudimi dobře známý Kairat Almaty z Kazachstánu. To jsou týmy z prvního výkonnostního koše.

„Ani proti jednomu jsem nikdy nehrál, takže se těším na střetnutí s kýmkoliv z nich,“ nevybírá si Drozd.

Chrudim je v koši číslo dvě a dostane ještě jednoho soupeře ze třetího a čtvrtého.

„Není tam tým, proti kterému bych hrál raději než proti jinému. Všichni jsou výborní, těžko posuzovat,“ míní třiadvacetiletý hráč.

V Srbsku zasáhl do všech třech utkání, která Chrudim absolvovala, a hned v tom prvním proti domácímu Kragujevaci (6:3) se zapsal mezi střelce. Dále už gólově mlčel. „Byl to teprve můj druhý zásah v Lize mistrů. Na to jen tak nezapomenu,“ ohlíží se Drozd.

Chrudim porazila 1:0 Cherson a nestačila pouze na hvězdný Inter Movistar (1:2).

„Ten zápas jsme sice prohráli, ale i přesto na něj budu vzpomínat asi nejvíc ze všech. Hrát proti takovému týmu je obrovský zážitek,“ vypráví Drozd.

Proti Movistaru, jednomu z nejlepších futsalových týmů na světě, už si jednou zahrál. Na konci listopadu roku 2016 mu Chrudim v UEFA Futsal Cupu podlehla 0:2.

„V obou případech jsme s ním hráli vyrovnanou partii, ale teď bylo vidět, že jsme za ty dva roky udělali obrovský posun vpřed. Bohužel to zase nevyšlo, tak snad příště,“ směje se Drozd.

Do základních skupin letošního ročníku Ligy mistrů se tradičně dostalo šestnáct celků, které budou rozděleny do čtyř skupin po čtyřech týmech. Vedle Chrudimi budou jednotlivé skupiny v termínu od 13. do 18. listopadu pořádat také španělská Barcelona, portugalský Lisabon a litevský Vytis.

Ještě než očekávané boje vypuknou, čeká ovšem futsalisty Era-Packu samozřejmě pár zápasů v domácí soutěži a také ten nejbližší pohárový. Už dnes v 19 hodin totiž Chrudim nastoupí v osmifinále venku proti Orchestrionu Višňová z Třebíče.

„Bude to úplně něco jiného, rozhodně nechceme nic podcenit. Měli bychom se s tím popasovat dobře a ukázat kvalitu, kterou máme. A postoupit do dalšího kola,“ předesílá Drozd.

Domácí hrají krajský přebor Vysočiny a zápas proti čtrnáctinásobnému mistrovi České republiky je pro ně velikým svátkem.

„Pohárový los jsme sledovali a drtivá většina z nás si vyloženě Chrudim přála. Jsme moc rádi, že můžeme přivítat takto atraktivního soupeře, a věříme, že se nám domácí halu podaří zaplnit do posledního místečka. Diváci budou naším šestým hráčem a poženou nás dopředu,“ těší se na duel kapitán a funkcionář Orchestrionu Aleš Palát.