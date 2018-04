Lehčí vítězství to rozhodně nebylo, říká chrudimský futsalista Koudelka

Obzvlášť v první půli dali Pražané svému soupeři dost zabrat. „Sparta nám dokonale přizpůsobila taktiku. Chtěli zezadu nakopávat balony a my jsme nebyli v obraně moc zodpovědní,“ hodnotil rozporuplně právě první poločas Roman Mareš. Stav byl však stále 0:0.

Chrudimským bylo lépe hned na začátku druhé části hry, to se totiž ve 23. minutě prosadil Brazilec Felipe, jenž do brány uklidil Maxovu předešlou střelu do tyče.

Nadále se ale prakticky až do samého závěru na palubovce odehrával vyrovnaný souboj. „Dostali jsme se do vedení, ale druhým gólem jsme mohli rozhodnout daleko dříve,“ uvažoval Koudelka.

Se svým týmem však místo toho musel na další branku čekat pěkně dlouho.

Era-Pack své vítězství totiž definitivně stvrdil až ve 39. minutě, když se nejprve střelou takřka přes celé hřiště do prázdné branky prosadil Roman Mareš a o pár vteřin později Lukáš Rešetár, jenž se hnal sám na branku a neomylně zakončil i přesto, že byl faulovaný.

„Nikdy nevíte, co se v power play může stát. Sparta také měla několik šancí, bylo to otevřené skoro až do konce,“ uvědomoval si Koudelka.

Chrudim tedy vyhrála i ve druhém finále a 27. dubna může doma slavit zisk čtrnáctého titulu.