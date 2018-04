Krok od titulu. Sparta bude kousat, tuší chrudimský futsalista Drozd

„Sparťané nemají co ztratit, přijedou k nám a budou bojovat a kousat. Nečeká nás nic jednoduchého a rozhodně to nesmíme podcenit,“ varoval na klubovém webu Era-Packu univerzál David Drozd. Vždyť i sparťanský reprezentační brankář Ondřej Vahala na stránkách Varta futsal ligy odhodlaně vyhlásil: „Už musíme urvat bod, celou sérii protáhnout a pokusit se ji otočit.“

Sparta ve snaze prodloužit finále rozhodně nebude úplně bez šance. Chrudim s ní, podobně jako v semifinále proti litoměřickému Gardenline, hraje hodně vyrovnané zápasy. První mač tuhle tezi potvrdil i výsledkově, skončil 2:1 a Era-Pack mohl děkovat jen přízni štěstěny, že odolal při soupeřově power play. Ve druhém v Praze sice zvítězil 3:0, což vypadá naoko přesvědčivě, ale i v něm mu Sparta dala pořádně zabrat.

„Pražané to hodně zavřeli, hráli zezadu. Ale to je logické, když jim chyběli tři kvalitní hráči,“ konstatoval David Drozd. „Těžko jsme se k nim ze začátku dostávali a předvedli několik laciných ztrát. Naštěstí jsme to po pauze byli my, kdo dal gól. Byl to zápas o jedné brance. Sparta potom musela otevřít hru a kvůli tomu, že hrála na méně lidí, začaly jí docházet síly,“ dodal.

Dá se tušit, že v možná posledním utkání sezony bude Chrudim opět spoléhat na trpělivost. Právě ta byla podle Davida Drozda v Praze klíčovým faktorem.