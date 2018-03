Od Chrudimi titul všichni očekávají, ví kapitán futsalistů Rešetár

Soupeřem Východočechů ve čtvrtfinále bude Helas Brno. Tým, kterému během základní části Era-Pack nastřílel „pouze“ šest branek.

„Důvodů, proč tomu tak je, může být víc. Helas nás už zná a většinou se snaží hodně dobře bránit. Pak už je jen otázka, jestli se proti jejich obraně dokážeme prosadit. Nakonec z toho vyšly tyto výsledky (3:1 a 3:0),“ říká Rešetár a dodává: „První zápas byl těžší, protože měli kompletní kádr, u nás už to bylo lepší.“

O zajímavosti série ovšem Rešetár nepochybuje. „Určitě budou k vidění dobré zápasy. Brno si myslí, že tuší, co na nás platí. Budou hrát agresivně a na brejky. My jsme ovšem taktéž dobře nachystaní,“ podotýká.

Příprava na play off se podle třiatřicetiletého harcovníka oproti běžné sezoně výrazně liší. „V základní části jsme se na soupeře začali chystat vždy až v týdnu před zápasem. Před čtvrtfinále už bylo na trénink daleko více času,“ nastiňuje.

Lukáš Rešetár kroutí v dresu Era-Packu desátou sezonu, v zádech má úctyhodných devět titulů. Není to už trochu nuda? „Vím, co od play off očekávat, vím, co klub očekává od hráčů. Když to řeknu kulantně, tak je pro mě zisk titulu něco běžného, něco, co by se určitě mělo stát,“ říká s lehkým úsměvem.

Rešetár ovšem i přes to ví, kde pro vrchol sezony hledat motivaci. „S ohledem na to, co jsem říkal, je těžké se na ty zápasy psychicky nachystat. Na druhou stranu máme však v týmu mladší hráče, kteří ještě těch titulů tolik nemají, takže jejich touha je velká. To strhne i všechny ostatní. Samozřejmě uděláme pro zisk titulu všechno, celý rok na tom pracujeme,“ vyhlašuje.

V posledním utkání základní části Chrudim uhrála remízu 2:2 s Litoměřicemi. Většina nejspíš očekávala další vítězství, ale i pro to má Rešetár vysvětlení.

„Neřekl bych, že je výsledek zklamáním. Od chvíle, kdy bylo jasné, že budeme první po základní části, což bylo dva zápasy do konce, tak jsme se začali chystat na play off. Proti Spartě i Litoměřicím jsme zkoušeli nejrůznější varianty a hlavně jsme zvýšili tréninkovou zátěž. V tom byla ta utkání obtížnější,“ vysvětluje útočník s číslem 17.