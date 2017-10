Odchozená taktika? Rešetára přístup futsalistů Györu překvapil

Mělo to pro ně být stravitelné poslední sousto. Vždyť maďarský klub ETO Futsal Györ šel do posledního klání proti Chrudimi s bilancí dvou porážek při skóre 0:12.

Jenže jak se později ukázalo, papírový outsider skupiny proti gigantům z Barcelony i silnému domácímu týmu Luparense záměrně taktizoval, aby neukázal, co v něm může být. Po výhře 6:4 pak odsoudil Era-Pack na čtvrté, tedy poslední a nepostupové místo.

„Věděli jsme, že je skupina těžká, ale vzhledem k tomu, že dál postupovaly tři týmy, je to určitě neúspěch a obrovské zklamání,“ prohlásil český reprezentant Rešetár.

Nebrali jste před posledním duelem postup za „samozřejmost“?

To ne. Viděli jsme, jak Györ přistoupil k předešlým zápasům. Na tiskové konferenci po našem utkání se netajili tím, že přijeli do Itálie jen kvůli tomuto zápasu. Ty předešlé v podstatě vypustili a odchodili je tak, aby je to nestálo mnoho sil a koncentrovali se jen na vzájemný zápas. My jsme k tomu přistoupili jinak a od začátku turnaje jsme se snažili vyždímat ze sebe to nejlepší.

Přístup Maďarů byl tedy diskutabilní, ale viditelně efektivní...

Taktika to byla zvláštní, ale nedá se říci, že by nás porazili díky tomu, že by pošetřili síly. Udělali jsme hrozně moc chyb. Ke konci jsme to nezvládli ani psychicky.

Vzali jste si vůbec něco ze zápasů Györu, které jste viděli?

Moc toho k vypíchnutí nebylo. Na třetí zápas jim ještě přiletěl nový trenér, takže ty dva předešlé duely byly k ničemu, vsadili všechno na jednu kartu a bohužel jim to vyšlo.

Setkal jste se v Lize mistrů někdy s takovou taktikou?

Určitě ne. Postupový klíč to ale umožňuje. Kdyby to skončilo obráceně, byl by to pro ně takový trest.

Měli jste na to, abyste se nemuseli spoléhat až na závěrečný mač?

První dva zápasy byly nesmírně těžké a museli bychom v nich získat čtyři body. Vyhlašovat takový cíl před začátkem turnaje by bylo hodně odvážné. Bylo jasné, že o všechno půjde až ve třetím utkání. Stačila nám i remíza, takže i bod proti Luparense pak ztratil svoji váhu.

Nebude bez evropského poháru sezona tak trochu chudá?

Stojí nás to tři zápasy, které bychom v Lize mistrů dále odehráli. Z mého pohledu to zamíchá kartami v klubu. Máme široký kádr, a nevím, zda ho budeme udržovat. Ale to je otázka na vedení, jestli mít na českou ligu tolik hráčů. Druhá věc je motivace. Když nebudu počítat domácí pohár, tak finále play-off, pokud do něho postoupíme, je až v květnu. Bude to pro nás nové a musíme se s tím popasovat.