Štochl se loučil v Berlíně. Teď pomůže reprezentaci v Plzni

„Měl jsem pocit, že nadešel čas, abych skončil,“ vysvětloval pro server handbal-world.de plzeňský odchovanec Štochl pohnutky, které ho vedly k ukončení kariéry.

Do Berlína přišel v roce 2006. V době, kdy „Lišky“ hrály ještě druhou bundesligu. A za dvanáct let se stal klubovou legendou. „Stačili jsme postoupit do bundesligy, hrát Final Four Ligy mistrů, vyhrát německý pohár a teď i EHF Cup. Takhle nějak jsem si to přál. Ale že se to všechno opravdu povede, to je vcelku zázrak,“ pochvaloval si Štohl, když s Berlínem v roce 2015 poprvé získal triumf na mezinárodní scéně.

Letos zvedal jako kapitán Pohár EHF nad hlavu znovu.

Jeho velké loučení v Německu je zároveň velkým návratem domů. Štochl totiž přislíbil ještě jeden zápas v reprezentačním dresu, který naposledy oblékl v červnu 2017 po kvalifikačním zápase s Islandem a oznámil konec v národním týmu. Zároveň si však nechal pootevřená dvířka pro případ nouze. „S trenéry jsme byli domluvení, že dokud budu hrát a budou mě potřebovat, třeba v případě zranění některého z aktuálních brankářů, budu připraven zaskočit. To bych v případě nutnosti vypomohl,“ říkal Štochl.

Teď ta situace nastala na sklonku aktivní kariéry. Českému týmu totiž chybí před baráží o mistrovství světa Martin Galia, dlouholetý Štochlův parťák v reprezentaci. „V části kvalifikace by tak měl Petr tým posílit,“ hlásil minulý týden reprezentační kouč Jan Filip.

A tak Štochl pět dnů po rozlučce v Berlíne znovu oblékne přes hlavu brankářský dres, tentokrát ten reprezentační. O to emotivnější chvíle pro návrat, protože se tak stane v Plzni, kde nastartoval svoji skvělou kariéru. Letos je to dvacet let, kdy s tehdejším Kovopetrolem získal svůj první mistrovský titul.

Toho německého se s Berlínem nedočkal, nicméně letošní třetí příčka je zopakováním klubového maxima. Štochl se do Plzně vrací natrvalo, s manželkou a dvěma syny zakotví v postaveném domku. „Rodiče budou šťastní, žijí hned vedle,“ vyznal se gólman pro německý server. Do Berlína ale bude jezdit dál, dva dny v týdnu tam totiž bude trénovat brankáře. Zbytek času stráví pracovně ve službách plzeňského Talentu.

Ale teď má před sebou ještě jeden sen – pomoci Česku na světový šampionát 2019. K národnímu týmu, který se v neděli sešel v Plzni, se připojí v nejbližších dnech. Úvodní souboj v městské hale na Slovanech proti Rusku se odehraje v pátek od 20 hodin, odveta je na programu v úterý 12. června v Permu.

Tam by Štochl podle původních plánů jet neměl. Ale kdo ví, jaké plány se mu v hlavě zrodí po prvním duelu v Plzni?