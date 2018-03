Frýdecký Strack o střeleckém trápení: Asi v šancích až moc přemýšlíme

„Abychom se v osmičce udrželi, potřebujeme nejméně vyhrát zbývající domácí utkání a samozřejmě zkusit urvat i něco venku,“ řekl Sebastián Strack, frýdeckomístecká spojka. „Jinak to nepůjde.“

Dá se říct, který z těch zbývajících duelů bude pro vás nejdůležitější?

Všechny. Ale hlavně potřebujeme porazit Jičín, který je dva body před námi. To bude ohromně důležitý zápas. Ale i ten nejbližší, v sobotu s Lovosicemi. S nimi hrát umíme. Snad to vyjde.

Vaše mužstvo převzal zkušený trenér Jiří Kekrt. S ním jste z pěti zápasů tři vyhráli. Co se změnilo?

Jeho příchod byl pro nás nový impulz. Nemáme být z čeho, jak bych to řekl slušně... podělaní. Moc dobře víme, že jsme už museli zabrat.

Věřili jste po špatných podzimních výsledcích, že byste ještě mohli o play off bojovat?

Je fakt, že jsme nějakou dobu byli i předposlední, a to jen o skóre. To vám moc sebedůvěry nedá, máte to v hlavě. Moc nadějně to už nevypadalo, ale zvedli jsme se a bude to jen o nás, zda uspějeme.

Pomohlo vám i to, že jste se dali dohromady i zdravotně? Vy sám jste měl potíže s kolenem.

To ano, já už s tím ale laboruji dva roky. Teď konečně jsem se dostal do fáze, kdy to jde. Jenže zase je bohužel nemocný Jarda Dyba. Jinak jsme komplet, takže se nemáme na co vymlouvat.

Na čem ještě musíte zapracovat?

Hlavně se musíme vyvarovat technických chyb a proměňovat šance. To nás třeba stálo lepší výsledek i v neděli v Karviné (22:27).

Čím to je, že spoustu šancí nevyužíváte?

Asi při nich moc přemýšlíme. Musíme do každé jít s čistou hlavou, nic nevymýšlet. Když hráč začne moc přemýšlet, kam vystřelí, tak to je špatné.