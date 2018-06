Zlomil (si) ruku i rekordy. Teď se freediver Vencl chystá na svět

„Neumím posoudit, zda mě to limitovalo ve výkonu. Zvlášť když jsem si udělal osobáky i český rekord,“ usmál se sportovní extrémista. „Ale handicap to je v tréninku i v závodě. Když se ve vodě otáčím obličejem dolů, tak přes pravou ruku. A mám ji zlomenou těsně za zápěstím.“

Vencl umí skákat do vody z útesu, leze po horách, běhá po schodech, potápí se pod led, ale ruku si kantor na rodičovské dovolené pochroumal mnohem fádněji. Při fotbálku.

„Chodím na něj pravidelně kvůli fyzičce. Řekl jsem klukům, že tentokrát nepůjdu do pole, ať se nezraním. Tak jsem si stoupl do brány, chytám už dvacet let, a když jsem balon pěstí vyrážel, v ruce mi křuplo.“

V teplickém špitále slyšel, že fraktura je lehčí. „Takže jsem si večer sundal dlahu a zavolal kamarádce fyzioterapeutce, která mě zbavila otoku. S tím, že si po víkendu dojedu na lehkou sádru do Ústí.“

Čtyři dny dlahu nenosil, bez ní se vrhnul i do bazénu. „A v pondělí mi doktor říkal, že je ruka nadvakrát zlomená a že je to tam nějaké divoké. Naštěstí ne posunuté. Kdybych mu prozradil, že jsem byl čtyři dny bez dlahy a že jsem i trénoval, nejsem si jistý, jestli by mě nezastřelil,“ křenil se Vencl.

Musel se vypořádat s přítěží na ruce. „Není to přímo sádra, ale nějaká pryskyřice. Šlo o to dostat se s ní do neoprenu. A kluci na tréninku mi museli zavazovat plavky,“ vykresloval lapálie.

Rozhodčí ho při republikovém šampionátu do vody pustili bez potíží. „Vadí to ve sportech, kde hrozí, že někoho majzneš po hlavě. Ale tady to byla spíš zajímavost.“

Obhájce titulu z roku 2017 v Pardubicích skončil ve statice druhý, ale s časem o půlminutu lepším než loni. „Udělal jsem si svůj závodní rekord 6:54 minuty.“

Při statice freediver leží nehybně na hladině. „Na dynamice jsem uplaval 157 metrů, což je taky můj osobák. I v téhle disciplíně mi to vyneslo stříbro.“

Dobu stříbrnou prodloužil i na závodech v Lyonu, na statice se blýskl národním rekordem 7:35. „První splněný cíl pro rok 2018! Ve Francii to bylo netradičně ve venkovním bazénu. Snad i proto se mi dařilo, protože mám rád, když je dobře vyvětráno,“ žertoval.

V pondělí vyráží do Itálie na světový šampionát. „Hezké by bylo skončit do desátého místa. A rád bych čas posunul na 7:45.“