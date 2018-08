Na nezkrotném koni a o pět lahví vína. Jak Ventura skákal pro zlato

Rajtky, bičík a kůň. Parkur. Disciplína, jež se do dějin českého sportu zapsala zlatým písmem. Díky Františku Venturovi. Bývalý hulánský důstojník odjížděl v roce 1928 do Amsterdamu jako jeden z mnoha, ale když poté s Eliotem překonal tuze obávaný dvojitý plot, stal se překvapivým olympijským šampionem. V neděli 12. srpna od slavného triumfu uplyne devadesát let.

Trojné salto s pěti vruty Aleše Valenty, daleký let ze středního můstku Jiřího Rašky či gymnastické umění Věry Čáslavské pod pěti kruhy v Japonsku a Mexiku. To jsou patrně nejslavnější skoky v dějinách českého olympionismu. Zlaté ovšem bylo také překonání velkého oxeru, zmiňovaného 160 centimetrů vysokého dvojitého plotu. Možná kdyby ve Venturově době žil spisovatel Ota Pavel, nenapsal by Pohádku o Raškovi, ale inspiroval by ho jiný heroický skok. Ten, jenž vynesl Venturovi zlatou medaili z rukou nizozemské královny, povýšení na kapitána od prezidenta T.G. Masaryka i pět lahví šampaňského. Od dalšího jezdce Rudolfa Poplera. „Příteli, takový kůň se ještě nenarodil!“ smál se známější krajan Popler, když mu Ventura v roce 1928 tvrdil, že na blížících se olympijských hrách někdo velký oxer zdolá. Nakonec se to povedlo jemu samotnému a na koni, o němž se v „kádrovém“ posudku psalo: „Eliot, ryzák valach, velmi dobře stavěný jezdecký kůň, tvrdé konstituce, těžce ovladatelný, vzpurný, vhodný jako nosný!“ Jak zkrotit vzpurného koně V Přelouči si, soudě podle posudku, s Eliotem dlouho nevěděli rady. Až jednou kolem výběhu procházel právě Ventura. Respektovaný oficír přilákal koně na kus chleba a Eliot k údivu všech kolemjdoucích poslušně odkráčel s Venturou do stájí. Byl to začátek partnerství, jež vyvrcholilo před devadesáti lety v nizozemské metropoli. Ventura odjížděl na olympiádu s chutí odčinit čtyři roky starý zmar. Tehdy spadl krátce před startem v Paříži ze sedla a zlomil si ruku. Ostatně úrazy jsou v parkuru i jiných jezdeckých disciplínách poměrně běžnou záležitostí. „Jezdectví je zvláštní tím, že se spolu o úspěch pokoušejí dva živí tvorové. Aby se sešli a měli ve stejnou chvíli nejlepší možné předpoklady - psychiku, kondici a chuť - to vyjde jen málokdy,“ tvrdí parkurový rozhodčí Milan Vítek, v osmdesáti letech stále aktivní jezdec. Měl to štěstí, že během svého života Venturu poznal. „Byla v něm stará dobrá důstojnická čest. Tvrdil, že jezdec má být kavalír. Nejen k dámám, ale i ke koním,“ říká Vítek. Úchvatný skok, zlato a rekord Ventura šel sám příkladem. Měl pověst elegána a nesmírně inteligentního člověka. V Amsterdamu pak zažil životní úspěch. Během soutěže nechyboval. Stejně jako šest dalších závodníků čistě zvládl čistě kurz dlouhý 720 metrů s šestnácti překážkami a po následném rozeskakování mu zbyli už jen dva soupeři - francouzský poručík Bertan a švýcarský major Kuhn. Československý olympionik František Ventura. Právě tato trojice pak stála před rozhodující výzvou. Výška dvojitého plotu se zvedla na 160 centimetrů. Kdo si s velkým oxerem poradí? Zvládá to jen Ventura. „Když jsme se blížili k poslednímu skoku, měl jsem takový pocit jistoty, že kdyby tam stála stodola, tak bych ji přeskočil,“ vypráví posléze. Eliot, ten nezkrotný a vzpurný kůň z uherské pusty, se nevzpouzel. „Eliot se přes překážku krásně, elegantně přenesl,“ chválí koně. Venturovo výsledné skóre bylo úchvatné - nejnižší v olympijských dějinách, což znamenalo zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Zlato i rekord měl čím oslavit, vždyť mu Popler dlužil pět lahví šampaňského.