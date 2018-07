Šijeme pro Frooma. Raboň obléká britská esa i supertalent van der Poela

Coby závodník osm let nosil dresy špičkových týmů. „Jezdil jsem za cyklistické Manchestery,“ rád vzpomíná. Pětkrát startoval na Giru, dvakrát na Vueltě, pomáhal Cavendishovi či Greipelovi.

Coby obchodník nyní zastupuje táborskou firmu Kalas, zažívající nečekaný průlom na světové scéně.

Druhým rokem oblékají britskou cyklistickou reprezentaci.

Loni vybavili dresy na Tour belgickou stáj Wanty.

A letos podepsali smlouvu s týmem Corendon, za nějž jezdí mistr světa v cyklokrosu Mathieu van der Poel. „Úmyslně jsme cílili na budoucí superstar,“ říká. „Mathieu se chce stát prvním cyklistou historie, který získá světový titul v cyklokrosu, na horských kolech i na silnici.“

Ovšem letošní šampionát na vrchařské trati v Innsbrucku bude mít jiného favorita: Chrise Frooma v britském dresu, ušitém v Česku.

Jak výroba takového dresu probíhá? Dostanete mailem Froomovy detailní míry a šijete?

Takhle ne. Žádný dres speciálně ušitý jen pro něj od nás nemá. Ale naší výhodou je, že jsme možná jedinou firmou, která vyrábí 12 velikostí. Celou řadu zasíláme britské asociaci. Jejich reprezentanti si na podzim v Manchesteru vyzkoušejí, která velikost jim padne. A my pro ně přichystáme balíček na sezonu.

Froomovi tedy bez potíží padla jedna z vašich 12 velikostí?

Ano. Aby někdo šil dresy na míru, to v pelotonu prakticky neexistuje.

Ani v týmu Sky?

Nevěřím tomu.

Co vše od vás Froome dostane?

Pět dresů: dva aerodresy, jeden superletní, jeden do deště, jeden klasický. Plus kompletní sadu dalšího oblečení. Ale třeba britští dráhaři od nás mají dresů mnohem víc, protože na rozdíl od Frooma odjezdí v reprezentačním oblečení až 80 závodů ročně.

Britská cyklistika je supervelmoc. Zdá se až nereálné, aby pro britskou reprezentaci šila malá česká firma. Jak jste dokázali prorazit?

Pomohly mi kontakty z dřívějška. Když jsem ve firmě dostal na starost i britský trh, sepsal jsem si naše cíle v Británii. Snažil jsem se proniknout dokonce i k týmu Sky. Ale při prvním oťukávání jsem zjistil, že tam nemáme šanci. Od dodavatele svých dresů Sky navrch požaduje i extrémní finanční plnění, nechávají si platit za prestiž. Finanční návratnost by pro nás byla nemožná.

Jak se taková investice navrací?

Především prodejem replik dresů fanouškům. Jenže Sky teď není populární, moc na odbyt nejdou.

Potom jste se zaměřili na britskou reprezentaci?

Dostal jsem echo, že Adidas u jejich nároďáku neprodlouží smlouvu.

Jenže zájemců, kteří chtěli Adidas nahradit, musel být zástup.

Jasně, stály proti nám přední světové firmy. Ale britský svaz má rozpočet miliardu korun, který z velké části hradí daňoví poplatníci. Proto mají od státu zadanou povinnost, že na dodavatele materiálu musí vypsat tendr. V něm jsme se nejprve dostali mezi posledních pět a pak uspěli i u nezávislé komise, porovnávající kvalitu oblečení na vzorcích bez log výrobců.

Čím jste ty ostatní porazili?

Komise nám sdělila, že ocenila výjimečnou kvalitu z hlediska nití, materiálů a zpracování. Zároveň vyzdvihli, že v Táboře máme v jedné budově 220 lidí, kteří zajišťují celou naši výrobu. Adidas byl naopak závislý na svých subdodavatelích a komunikace s ním byla pro Brity komplikovaná. Zato my jim dopoledne ušijeme požadovaný prototyp, odpoledne ho pošleme poštou do sídla svazu v Manchesteru. Tam ho další den otestují na tréninku a hned si voláme, co ještě můžeme případně změnit. Partnerství s britskou asociací nám přineslo mnohem víc, než kdybychom podepsali se Sky.

Proč si to myslíte?

Skutečnost, že si nás Britové v tendru vybrali, ve světě obrovsky rezonuje. O možné spolupráci s námi teď jednaly i některé worldtourové týmy, například Lotto Jumbo.

Kolik britských reprezentantů každoročně vybavíte?

Sto dvacet.

A jak dlouho trvá ušít pro ně jeden závodní dres?

Kolem 30 minut. Ale v tom pochopitelně není započten dlouhý proces vývoje a schvalování. Máme kolem stovky švadlen, za hodinu zvládnou zhruba 200 dresů.

KDYŽ SÁM ZÁVODIL. František Raboň v dresech stájí HTC a Omega-Pharma.

Nazval byste vývoj dresů a dalšího oblečení za posledních 15 let spíše evolucí nebo revolucí?

Extrémní evolucí. Když současné vybavení porovnám s tím, v čem jsem v roce 2006 začínal v první divizi v T-Mobilu, je rozdíl obrovský.

V čem nejvíc?

Ve zpracování látek a šíři vybavení. Spousta sprinterů teď závodí ve speciálních kombinézách, velký tlak je i na neoprénové rukavice nebo na pláštěnky, aby byly aerodynamické a extra lehké. Před 10 lety nám dali pláštěnku, abychom při závodě nezmokli, a už nikdo nemyslel na to, že když pak začne i foukat, naberete v ní tolik větru, že zůstanete viset vzadu. Před sezonou jsme vyfasovali oblečení a dál ho už s námi nikdo neřešil. Zato loni jsme se zhruba patnácti závodníky týmu Wanty celý rok probírali detaily.

Očima Františka Raboně Kdo vyhraje Tour? „Jsem přesvědčen, že tentokrát nikdo nebude závodu dominovat o tři či více minut. I proto, že letošní sestava je nejnabitější za posledních 10 let, ze světové špičky chybí jen Aru, ale ten ani neměl formu. Navíc díky tomu, že kvůli mistrovství světa ve fotbale se posunul start Tour o týden, měli i Froome a Dumoulin dost času na regeneraci, aby po Giru zvládli na vysoké úrovni také Tour. Myslím si, že vzhledem k tak kvalitnímu poli bude i boj o Top 10 letos mimořádně vyrovnaný. A myslím si, že jméno vítěze bude v Paříži tak trochu překvapením, že se jím nestane nikdo z největších hvězd. Tedy ani Froome, ani Quintana nebo Nibali. Ne že bych jim to nepřál. Přesto chci věřit, že vyhraje někdo z jezdců druhé řady, kdo jezdí agresivním způsobem, tak jako například Dan Martin. Přál jsem to Richiemu Portovi. Na jaře se jako obvykle výborně připravil, jenže potom se mu skoro vždycky při Grand Tour něco stalo...“

Jak jsem slyšel, tak jste řešili i to, že někteří jezdci nezhubli, jak měli.

Měření probíhala v listopadu, kdy měli zrovna volno po sezoně, a proto až pět kilo navrch. Padla jim velikost S, ale objednali si XS, protože před přihlížejícími šéfy slíbili, že do ledna o těch pět kil zase zhubnou. Pak samozřejmě shodili jen jedno dvě kila a psali mi: Můžete mi to přešít? Nebo dodat větší velikost?

Lehký závodní dres dnes váží 190 gramů. I tady váha klesá?

Před 12 lety vážil tak 300 gramů, za pět let může mít jen 160. Ale spíš jezdci řeší, jak kvalitní jsou střihy a švy. Jezdci teď dostávají i zimní tréninkové bundy, testované do minus 10, pod které stačí vzít si jen spodní tričko s krátkým rukávem. Když já jezdil, musel jsem pod takovou bundu při zimním tréninku narvat spodní tričko i dres s dlouhými rukávy a pak jsem pomalu neohnul ruku v lokti. Současnými bundami se tak zlepšuje i trénink, vydrží v mrazu na kole déle.

Může kvalita dresu ovlivnit i pořadí na Tour?

Jak kde. Podle mě by dnes Froome mohl v horách vyhrát i v našem nejobyčejnějším dresu. Největší rozdíl je v časovkách. Tam kdybych mu dal naši obyčejnou kombinézu místo té špičkové, kterou jsme pro Brity vyvinuli, může v 50kilometrové časovce ztratit podle našich měření až minutu. Nejnověji vyrábíme pro časovku také aeroponožky.

Právě tělové dresy, v nichž tým Sky exceloval loni v úvodní časovce Tour, označili mnozí za nepovolené. Na pažích měli vyvýšené vortexové tečky zlepšující aerodynamiku. Ocitl se tehdy Sky na hraně?

To je na dlouhou diskusi. Nejde jen o vortex, ale třeba i o celou salbutamulovou kauzu Frooma. UCI často měří různým metrem.

Protože nadržuje hvězdám?

Základní problém spočívá v tom, že UCI nemá pořádek ve vlastních pravidlech. Je až úsměvné, že když Sky zkoušel tyto dresy loni na přípravném závodě Dauphiné, žádný komisař je nezpochybnil – a najednou se na Tour všichni divili. Nebo v minulosti UCI změnilo pravidlo, co se týče dresů a reklamy 10. února, kdy už všichni měli dresy na sezonu hotové a výrobci nebyli schopni patřičně zareagovat. Přitom některá pravidla hraničí s buzerací. Mně osobně ten vortex na rukávech nepřipadal zásadní.

SPORNÝ DRES. Vortexové dresy týmu Sky (na snímku na vítězi časovky Geraintu Thomasovi) vyvolaly po loňské úvodní etapě Tour v Düsseldorfu sáhodlouhé diskuze.

Proč se tedy setkal u soupeřů s takovou bouří nevole?

Protože UCI říká, že na látku dresu se nesmí nic přidávat. Sky aplikoval ty šupiny až na základní látku, která už prošla sublimací. Ale zároveň UCI nemá ani pravidlo, které by takový postup vyloženě zakazovalo.

Letos už tyto dresy na týmovou časovku v Choletu nepoužili. Nyní jsou tedy jednoznačně zakázané?

To stále není vyřešené. Jen s nimi Sky asi na Tour nechtěl dráždit.

Kolik takový dres mohl stát?

Mám zprávy, že nejdražší kombinézy údajně přišly na 10 tisíc korun. Mohly by být i dražší, kdybychom je skutečně šili na milimetry na míry každého závodníka. Takový projekt by ale zahrnoval i skenování a osobní testy v aerodynamickém tunelu a kombinéza by pak přišla třeba 40 tisíc.

Jaké nejdražší momentálně Britům dodáváte?

Kombinézu za pět tisíc, dres za dva a půl.

Dokážete odhadnout, co se bude dít dál? Kam může vývoj oblečení profesionálů směřovat nyní?

Sám jsem zvědavý. Nevěřím v nějaký totální zvrat, že by se reklamy stříkaly takřka na holé tělo, nebo že by jezdili ve skafandrech. Ale budou se určitě dál vylepšovat látky i technologie. Teď jedna značka představila dres úplně bez zipu. Netuším jak se navléká, aby se nerozpadl.