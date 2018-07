Také Boston měl slavné číslo 23. „Mistr filmování“ Ramsey zemřel

Ramsey se poprvé mohl radovat z titulu v NBA v roce 1957, poté byl u série šesti bostonských triumfů v letech 1959 až 1964. Vrchol jeho kariéry přišel v play off 1959, kdy zapisoval přes 23 bodů na zápas a výrazně si pomohl ke svému druhému prstenu.

Ještě před vstupem do zámořské profiligy slavil Ramsey v roce 1951 vítězství v univerzitní NCAA s týmem Kentucky Wildcats.

Boston si Ramseyho vybral jako pětku draftu v roce 1953. O jednu sezonu se však sám hráč připravil dobrovolně, když zůstal na vysoké škole, o další přišel během jednoleté armádní služby.

V NBA odehrál 721 zápasů (včetně play off) s průměry přes 13 bodů a pět doskoků. Proslul především jako spolehlivý hráč, kterému nijak nevadilo zastoupit rozehrávačské hvězdy Boba Cousyho a K. C. Jonese. Vysloužil si za to přezdívku „nejlepší náhradník historie“.

Frank Ramsey ve finále NBA v roce 1963:

Frank Ramsey však se však také jako „mistr filmování“. V roce 1963 o tomto jeho „umění“ napsal magazín Sports Illustrated velký článek Smart Moves by a Master of Deception, ve kterém sám hráč popisuje, jakými triky dokáže přelstít rozhodčí a dostat se na čáru trestného hodu.

Hráčskou kariéru ukončil Ramsey v roce 1964 a poté se krátce věnoval trenérství. Dva roky po konci kariéry dostal nabídku stát se nástupcem slavného Reda Auerbacha u Celtics, zdvořile ji však odmítl - nechtěl řešit očekávané konflikty s hlavní hvězdou týmu Billem Russellem. Situace se poté vyřešila sama, Russell se stal hrajícím koučem.

V sezoně 1970-71 vedl Ramsey celek Kentucky Colonels v profesionální lize ABA, ani postup do finále a těsná porážka 3:4 na zápasy s Utah Stars ho však na trenérském postu neudržela.

Rodnému Kentucky zůstal věrný a kolem basketbalu se už nepohyboval. Působil ve finančnictví, dotáhl to až na ředitele menšího bankovního domu v Dixonu.

Před třinácti lety přečkal přírodní katastrofu. Jeho dům v Madisonville rozmetalo tornádo, on sám vyvázl bez zranění.

V roce 1981 byl Frank Ramsey jmenován do basketbalové Síně slávy. Pod střechou haly TD Garden, ve které dnes Celtics působí, visí jeho vyřazené číslo 23. Univerzita Kentucky pro změnu nepoužívá jeho číslo 30.