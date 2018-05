Satoranský může změnit českou scénu, věří trenérský průkopník

Italský odborník byl garantem a lektorem druhého ročníku kurzu Basketball Strength & Conditioning, pořádaného Českou basketbalovou federací.

„Teď se vám mé poznatky mohou znát i nadbytečné, ale v budoucnu se určitě projeví. Trenéři budou znalosti přenášet na hráče a ti se potom budou víc a víc zlepšovat,“ věří někdejší asistent trenéra v Toronto Raptors síle svých myšlenek.

Jak byste přiblížil svou cestu do NBA?

Pokud milujete basketbal, tak tvrdě pracujete, abyste se tam jednou dostali. Já jsem pracoval pro evropské týmy, a pak jsem konečně dostal šanci. Všichni mě sledovali, protože jsem tam byl prvním Evropanem. Je to prostě úžasný svět s nejlepšími týmy a nejlepšími hráči. Má extrémně náročný program, kvůli kterému létáte po Americe tam a zpátky. Měl jsem obrovské štěstí, protože jsem dostal šanci pracovat s těmi nejlepšími sportovci na světě. Spoustu jsem jich navíc už znal, protože v Torontu bylo tehdy hodně Evropanů. Vedl jsem třeba Josého Calderóna, Andreu Bargnaniho, Raša Nestěroviče, Heda Türkogla. Abych byl upřímný, tak mám moc rád evropský basketbal. Euroliga má vždy skvělou atmosféru, na každém zápase hodně záleží, což v NBA úplně neplatí. Napětí je v Evropě větší, ale být součástí světa NBA je prostě jedinečné a budu na to vzpomínat do konce života.

Jak se podle vás NBA v posledních letech změnila?

Skončil jsem tam v roce 2011, což není tak dlouho. Není to úplně tak, že by se tolik měnila, ale hráči jsou podle mého názoru pořád lepší a lepší. Hlavně fyzicky jde NBA pořád nahoru. Technicky už tolik ne, ale silově, rychlostně je to naprosto neporovnatelné s minulostí. Navíc se pořád zvyšuje počet zahraničních hráčů a z NBA je už teď opravdu celosvětová soutěž. Zápasy jsou vysílány po celém světě, pozornost přináší i spoustu inovací, k NBA snaží připojit všemožné firmy. Úroveň NBA půjde také v budoucnu stále nahoru.

Co všechno musí hráč umět, aby se do NBA dostal?

Musíte být dobří ve všem. Je třeba být rychlý, výbušný. Musíte mít spoustu herních dovedností, ale také to potřebujete mít srovnané v hlavě. Do NBA se prosadí jen velké osobnosti a ty největší osobnosti jsou potom hvězdy. Dá se dokonce říct, že ti nejlepší z týmových sportů jsou v NBA.

Jak se díváte na působení Tomáše Satoranského za mořem? A co může českému sportu přinést?

Česko umělo i v minulosti vychovávat dobré hráče, kteří jsou schopni působit v těch nejlepších ligách. Pak stačí jedna osobnost, která sport i v malé zemi dokáže zpopularizovat a změnit ho. U nás v Itálii je to Marco Belinelli, který hrál na konci sezony výborně za Philadelphii. Když máte v NBA úspěšného hráče, tak dokáže strhnout pozornost fanoušků, i když by ligu normálně nesledovali. Pro basketbal v Česku je skvělé, že Tomáš v NBA hraje a letos měl i velmi dobrou sezonu. Malí basketbalisté ho sledují, kupují si jeho dresy, imitují ho. Prostě chtějí být jako on. Pro celý basketbal v tak malé zemi je to velmi důležité mít někoho, jako je Satoranský.

Francesco Cuzzolin Valnou část své takřka třicetileté kariéry kondičního trenéra spojil s italským celkem Benetton Treviso, podílel se však také na euroligovém titulu Virtusu Boloňa z roku 2001. Spolupracoval s ruským reprezentačním výběrem, dnes se podílí na činnosti toho italského. Na své dřívější zkušenosti z Chicago Bulls a Cleveland Cavaliers navázal v roce 2009, kdy byl zaměstnán na pozici jednoho z trenérských asistentů Toronto Raptors, změny ve vedení kanadského celku o dva roky později však dopadly i na něj. Cuzzolin donedávna působil na univerzitě v Padově a nyní přednáší v Římě. Spolupracuje se společností Technogym.

Jakou máte nejlepší historku z působení v NBA?

Historek mám velkou spoustu. Měl jsem možnost pracovat s mnoha skvělými hráči. Poznal jsem osobnosti, jako jsou Andrej Kirilenko nebo Manu Ginóbili. Nechci prozrazovat na hráče nic konkrétního, ale můžu říci, že za každý hráč je výrazná postava a má svůj příběh, jak se dostal do NBA. Myslím si dokonce, že jejich životní osudy se později promítaly do jejich hry.

Nejdominantnější postavou NBA je dnes LeBron James, brzy by se jí mohl stát Janis Adetokunbo. Jak vycházejí z vašeho srovnání?

Já nerad porovnávám hráče, protože každý je výjimečný v něčem jiném. Oba dva jsou skvělí, o tom není pochyb. Když se porovnávají hráči, tak se hledá, v čem jsou špatní. Že se třeba oni dva dostali tak vysoko, je dáno tím, že tvrdě pracovali na svých slabých stránkách. Nemají to zadarmo. Že jsou tak skvělí, si tvrdě oddřeli.

Letos v Česku proběhl druhý ročník speciálního kempu Basketball Strength & Conditioning. Jaké máte zkušenosti s českými trenéry?

Tohle měla být vůbec první otázka. (smích) Je skvělé, že se basketbalová federace v Česku snaží pomáhat trenérům s jejich vzděláváním a přiváží do Česka odborníky na přednášky a kliniky. Teď se to může zdát nadbytečné, ale v budoucnu se to určitě projeví. Trenéři budou své znalosti přenášet na hráče a ti se potom budou víc a víc zlepšovat. Je to velká příležitost pro místní trenéry. Český basketbal má velký potenciál a záleží jen, jak s ním naloží.