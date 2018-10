Kočka? Sabotáž? Divák naboural imitacemi přímý přenos formule jedna

Komentovat „živák“ z formule jedna?

Samo o sobě náročná disciplína, obzvlášť když je ve hře titul mistra světa a Lewis Hamilton z Mercedesu se po něm zrovna natahuje. V Austinu se s velkým předstihem mohl stát popáté světovým šampionem.

Piloti se řítili devátým kolem americké Grand Prix, když do ruchového mikrofonu podél trati začal jeden fanoušek napodobovat formulový motor. „Mňouaaaaammmmmm,“ ozývalo se opakovaně do vysílání.

Diváci u televize se začali smát a vymýšleli vtípky, které obratem věšeli na sociální sítě. Ale co komentátor?

Podezření ze sabotáže

Třeba David Croft s ESPN po chvilce nejistoty přišel se pohotovou glosou: „Skvělé imitace fomulí jedna. Připomíná mi to spíše než dnešní motory turba z osmdesátek.“

To český komentátor Tomáš Richtr byl pořádně zaskočený. Otáčel se na experta Josefa Krále. Nechápal, co se děje. „Koukali jsme jeden na druhého, jestli aspoň on tuší, o co jako jde. Nám to znělo jako kočka, jako mňoukání. Říkali jsme si, jestli nám někdo dělá tady sabotáž.“

Poslechněte si imitace při Velké ceně USA:

Jenže podezření ze sabotáže rychle vzalo za své. „Pak jsme se dozvěděli, že je to v celém světovém vysílání. Hodně nás to rozhodilo, museli jsme improvizovat.“



Reklama a kurva, fix

Pro Richtra byla Velká cena USA poněkud smolná už od samotného začátku. Když na Sport 1 znělkou startoval přímý přenos, ozvalo se z televizních reproduktorů v domácnostech: „Prdy do vody.“

„Při znělce je pravidlo, že nás nepouští do éteru. A tak jsem mluvil k režii a tam jsem řekl, že „slyším prdy do vody“, ale bohužel je to slyšet v celém vysílání,“ mrzelo zkušeného průvodce formulovými závody.

Ve své kariéře zažil i horší chvilky. „Jednou při závodě se mi stalo, že při repríze pustili do éteru i naši komunikaci s Pavlem Turkem, která probíhala během reklamní pauzy. Tam se při ní někdo zrovna vyboural a já zahulákal: Kurva, fix.“