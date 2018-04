Formule 1 chce zavést rozpočtový strop, měl by činit 150 milionů dolarů

Promotér šampionátu společnost Liberty Media si od nových pravidel slibuje, že formule 1 se opět stane atraktivní pro menší stáje. „Jsme přesvědčeni o tom, že rozhodovat by měl způsob využití peněz a nikoliv to, kolik jich dokážete utratit,“ uvedla společnost v prohlášení. Proto má v úmyslu po skončení stávající kolektivní smlouvy v roce 2020 zavést výrazné změny.

Motory by měly být levnější, jednodušší, spolehlivější, dostupnější pro nové stáje a mimo jiné i hlasitější. Mezi další technické úpravy patří standardizace méně důležitých prvků na vozech a úprava monopostů kvůli snazšímu předjíždění. Současně by mělo dojít i k omezení vlivu inženýrů na výkon vozu, aby rozhodovalo především umění jezdců.

Výrazné změny čekají i rozpočty jednotlivých stájí, ale výše stropu nebyla oznámena. Podle médií by měla činit 150 milionů dolarů, avšak bez platů pilotů. V aktuální sezoně má nejvyšší rozpočet Mercedes s údajnými 550 miliony dolarů, nejmenší pak Haas a Force India se 135 miliony.

Nově by se měly mezi stáje přerozdělovat i příjmy z šampionátu, aby bylo startovní pole vyrovnanější. Upozadit by se měly tzv. historické bonusy dlouholetým účastníkům a naopak by měly být výrazně upřednostněny bonusy podle aktuální výkonnosti. Proti tomu se už dříve postavilo Ferrari a dokonce pohrozilo odchodem z mistrovství světa.

„Přednesli jsme stájím své návrhy a názory a teď je na nich, aby si je probraly. Potom začne společná diskuze,“ řekl serveru motosport-total.com sportovní ředitel formule 1 Ross Brawn po dnešní schůzce se zástupci týmů v Sáchiru před Velkou cenou Bahrajnu.