Formule 1 se v roce 2020 nejspíš pojede i ve Vietnamu

„Je to v pokročilém stadiu tvorby. Co vím, tak chtějí Grand Prix v roce 2020, což by neměl být na základě předchozích zkušeností problém,“ řekl Whiting novinářům během víkendové Velké ceny Japonska v Suzuce.

Závod by se měl jet na trati v západní části Hanoje zhruba 12 km od centra metropole. Až na výjimky tvoří okruh již existující silnice. „Část trati ještě není postavena. Ale pochopil jsem, že pak se z ní stane silnice,“ uvedl Whiting.

O pořádání Velké ceny Vietnamu mají velký zájem vedení F1 a sponzoři, kteří považují asijskou zemi za rozvíjející se trh. Navzdory spekulacím nicméně ještě dohoda o pořádání Grand Prix podepsána není.

Velká cena Vietnamu by byla prvním novým závodem představeným držiteli obchodních práv Liberty Media, kteří převzali kontrolu nad seriálem loni v lednu po dlouholetém vládci Berniem Ecclestoneovi. V současném kalendáři je po loňské derniéře Malajsie pět asijských Grand Prix.