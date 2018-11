Hamiltonovi se další závod formule 1 v exotice příliš nelíbí

„Co se týče závodění, nevím, jak moc je důležité vydávat se do takovýchhle nových zemí. Kdybychom měli Grand Prix v Silverstonu a v Londýně, byla by to paráda,“ řekl Hamilton v rozhovoru pro BBC.

Ve Vietnamu pojedou formule 1 poprvé v dubnu 2020. Půjde o další expanzi seriálu, který se v posledních dekádách rozšířil o závody v Bahrajnu, Číně, Turecku, Singapuru, Abú Zabí, Koreji, Indii, Rusku a Ázerbájdžánu.

Nahrazují tradiční evropská dějiště, která mají potíže v pořádání závodů pokračovat kvůli vysokým nákladům. „V Anglii, Německu a Itálii máme velkou závodnickou tradici, teď je na vzestupu i v USA. Ale v těchto zemích se jezdí jenom jeden závod ročně. Kdyby to záleželo na mně, snažil bych se tam pořádat více závodů,“ prohlásil Hamilton, který oslavil pátý titul koncem října v Mexiku.

Nová Velká cena Vietnamu se bude konat na částečně městském okruhu v Hanoji. „Ve Vietnamu jsem byl a je to krásná země. V Indii jsem byl, ještě než se tam závodilo, a je to zvláštní. Indie je hrozně chudá a my tam máme nádherný závodní okruh uprostřed ničeho. Když jsem tam pak jel na Grand Prix, měl jsem rozporuplné pocity,“ uvedl třiatřicetiletý pilot.

Vadí mu, že v nových destinacích není patřičná kulisa. „Jeli jsme závod v Turecku a skoro nikdo tam nebyl. Úžasná trať, skvělý víkend, ale návštěva bídná,“ řekl Hamilton.

Navrhl, že by se třeba v Německu mohlo vedle obvyklé Grand Prix závodit ještě v Berlíně. „Myslím, že zaměřovat se na města, kde je hodně lidí, je lepší než se vydávat do zemí, kde toho o formuli 1 mnoho nevědí,“ uvedl vítěz 72 Velkých cen.