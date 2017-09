Nevinně vinný Vettel. To on (asi) způsobil v Singapuru nehodu

Kdepak! Viník tu zřejmě je. „Vina je jen na straně Vettela. Takhle nemůže křižovat z jedné strany na druhou. Věděl, že měl špatný start, proto měnil stopu. A doufal, že ostatní zpomalí, ale místo toho způsobil nehodu,“ tvrdí bývalý mistr světa Jacques Villeneuve.

Jos Verstappen, někdejší pilot a teď otec jedné z „obětí“ nedělního karambolu, v narážce přidával: „Já bych někoho potrestal. Jenže možná je to politika, protože Vettel si už nic nemůže dovolit.“

Němec je totiž v „podmínce“ poté, co v červnu v Ázerbájdžánu při restartu naboural do Lewise Hamiltona. A tak by teď klidně mohl dostat stop na jeden závod. „Kdyby mu udělili pořádný trest, bylo by mistrovství rozhodnuté. I proto jsem si nemyslel, že něco přijde,“ tvrdí Verstappen senior.

Je to jen konspirace, nebo fakt?

Pravda je, že Vettel po startu křižoval trať a víc a víc se lepil na vlevo jedoucího Verstappena. Toho ale zprava předjížděl Räikkönen, a on neměl kam uhnout. Proto došlo k nárazu, který kromě trojice odnesl v první zatáčce ještě Fernando Alonso. „Tento závod připravil Ferrari o titul, ale mohou si za to sami,“ myslí si starší Verstappen.

Přitom chvíli po nehodě se na Twitteru Ferrari objevil komentář: „Verstappen vyřadil Kimiho a potom vletěl do Seba.“

Když se to dozvěděl Christan Horner, Verstappenův šéf z Red Bullu, běsnil: „Každý, kdo se z této nehody pokouší vinit Maxe, by měl jít na oční.“ Verstappen junior pak obdobně jako jeho otec tvrdí: „Pokud někdo nehodu zavinil, byl to Vettel. Pokud bojujete o titul, nemůžete jezdit tímto způsobem. Nebylo to od něj moc chytré.“

Co na to Vettel? Ten se jen trapně hájil, že nevěděl, co se za ním stalo. A že vyvázl od komisařů s čistým štítem? Tím největším trestem je pro něj bodová ztráta! Místo aby po suverénní kvalifikaci teď šampionát vedl, ztrácí na Lewise Hamiltona – singapurského vítěze – 28 bodů. A Brit přiznal: „Prosil jsem Boha o zázrak a on mě vyslyšel.“

Vážně to byl pro Mercedes svým způsobem zázrak. Na okruhu v Singapuru ztrácí a jeho šéfové věděli, že jde hlavně o to přežít. Jenže nakonec pacient žije, a co víc – daří se mu mnohem lépe. „Před závodem jsme se bavili, že chceme hlavně minimalizovat škody. A o pár hodin později tu máme první a třetí místo. V šampionátu se nám podařilo udělat obrovský krok vpřed. Myslím, že právě proto tento sport tak moc milujeme,“ uvedl šéf týmu Mercedes Toto Wolff.

Mimochodem – Hamilton se v Singapuru stal po Michaelu Schumacherovi druhým jezdcem v historii, který dosáhl v F1 na kótu 60 výher.

Kam se ještě v této sezoně číslo posune?