Ferrari není jednotné, Vettela tepou kritici. Přichází poslední šance

Pro rudou scuderii z Maranella je zle. Tuze zle! Po zpackané týmové strategii v posledním závodě v Singapuru už Vettel v šampionátu F1 ztrácí na vedoucího Lewise Hamiltona 40 bodů, a tak nadcházející víkendovou zastávku v ruském Soči bere kdekdo jako poslední šanci na zvrat.

Sice po ní nemůže být definitivně jasno, jenže závod ukáže, jestli se Ferrari a Vettel dokážou dostat z tvrdých direktů, které v poslední době schytali. „Síla Ferrari je tak velká, že by mělo vyhrát každý závod sezony. Místo toho je válcuje Hamilton a Mercedes. Proč? Protože jsou sami sobě soupeři,“ tvrdí bývalý pilot David Coulthard.

Nejsou to ojedinělá tvrdá slova, která se za posledních 14 dní na italskou ikonu a čtyřnásobného německého šampiona snesla. Tým i Vettel kupí minely - naposledy třeba vypadnutí v Německu, kdy Vettel na mokru havaroval, ačkoli průběžně vedl.

Americký portál ESPN spočítal, že nebýt přešlapů, tak by teď seriál vedl o 73 bodů! „Šampion nemůže pod tlakem selhávat, ale Vettel selhává často. Jestli Ferrari nezíská titul, tak to bude kvůli němu,“ řekl tvrdě a až neuctivě Raffaele Marciello, bývalý člen akademie Ferrari.

Údery ze všech stran

Historie sice říká, ať Vettel není odepisován, neboť už jednou skvostným závěrem dokázal vymazat 42bodový náskok a stát se mistrem, teď ale proti stojí Hamilton, který současnou fazonu sám označuje za životní. I proto už před Ruskem Vettela leckdo odepsal.

Eddie Jordan, bývalý šéf stáje a dnes břitký komentátor, po závodě v Singapuru prohlásil: „Mistrovský boj je prohraný. Dnes píchli Ferrari nožem do srdce.“ Martin Brundle, další glosátor, přidal: „V F1 platí, že buď vyvíjíte tlak na ostatní, nebo mu čelíte. Nic mezi tím neexistuje. Lewis ho rozdává plnými hrstmi, zatímco Seb schytává údery.“

Vettela ale netepou jen britská média, která stojí za Hamiltonem, ostře se do něj opřeli i v Itálii, kde jsou Ferrari i jeho piloti obvykle hájeni. Novinář Umberto Zapelloni z La Gazzetta dello Sport napsal: „Sbohem, titule. Je to ještě smutnější než loni, protože Ferrari má nejlepší auto, ale ne nejlepšího jezdce.“ La Repubblica po Singapuru oznámila: „Konec šampionátu.“

Jenže i tahle mediální kritika je důkazem, že Ferrari teď v lecčem selhává. Už pár měsíců je rudá stáj uzavřeným hradem, komunikuje jen skrz tiskové zprávy, na mnohé konkrétní dotazy neodpovídá. Je to diametrálně odlišná politika, než kterou zvolil Mercedes.

„Italský tisk si Sebastiana podává, což by se ve Ferrari s Jeanem Todtem a Rossem Brownem (bývalí šéfové) nikdy nestalo. Všechno měli pod kontrolou a šlo jim o jedinou věc: udělat pro jezdce maximum. Je jedno, co Schumacher udělal, ale vždy ho chránili. I kdyby chtěl na zadní křídlo cihlu, tak by ji dostal,“ řekl bývalý pilot Christian Danner.

Ano, v tom to je. Ferrari ničí samo sebe.

Není jednotné, po náhlé smrti bývalého šéfa koncernu Sergia Marchionneho hledá přirozeného vůdce. Strategických chyb se dopouští nejen v závodech, ale i kvalifikacích, kde občas špatně volí nasazení gum. Schizofrenii předvedlo i při vyhazovu Kimiho Räikkönena - zbavit se ho nechtěli, jenže podepsaná smlouva s Charlesem Leclerkem šéfy donutila. Těžko se divit, že „Iceman“ není na dráze poslušným Vettelovým lokajem, jak tomu je v případě Bottase a Hamiltona.

Tam finská dvojka v kvalifikacích „čistí“ na rovinkách Hamiltonovi vzduch, jindy je v závodě spolehlivým špuntem před dotahujícími se soky. Räikkönen? Když před minulým závodem dostal otázku, jestli Vettelovi pomůže, odvětil: „Můžu řídit jen jedno auto.“

Co by řekl Schumacher

Musí to být pro Vettela frustrující. S Hamiltonem se perou o pátý titul mistra světa, což se v historii F1 povedlo jen dvěma mužům (Schumacher, Fangio). Technicky má jeho vůz navrch, ale Brit na dráze působí jako dokonalost.

To Vettel neumí zkrotit vnitřní týmové rozpory. A když nedávno dostal otázku, zda by měl chuť se na něco zeptat Michaela Schumachera, odvětil: „Zeptal bych se na věci, které se odehrávají v zákulisí. Na spolupráci s týmem, na politiku v F1.“

Zároveň se Vettel ve stejném rozhovoru projevil jako týmový hráč. Ohledně zpackané strategie uvedl: „Ayrton Senna jednou řekl: Když nevyužiji mezery, která se tam objevila, už nebudu závodníkem. Souhlasím. To platí i o riskantních strategiích. V tom vždy budu můj tým hájit. F1 je týmový sport, ve kterém vyhráváme i prohráváme spolu.“

Přišel čas, aby mu rudá scuderie jeho loajálnost ruským převratem vrátila.