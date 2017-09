Seriál MS formule 1 čeká poslední závod v malajské „sauně“

Podle předpokladů by měl profil trati vyhovovat Mercedesu, ale jak to však může s očekáváním dopadnout, ukázala před dvěma týdny Velká cena Singapuru. V ní měly dominovat vozy Ferrari, ale pro oba skončil po kolizi závod už v první zatáčce a Hamilton díky nečekanému vítězství zvýšil náskok na prvním místě průběžného pořadí před Vettelem na 28 bodů.

Charakteristika okruhu Sepang International Circuit Délka trati: 5,543 km

Délka závodu: 56 kol = 310,408 km

Počet pravých zatáček: 10

Počet levých zatáček: 5

Počet Velkých cen: 18

Nejvíce vítězství: Sebastian Vettel (Něm./Red Bull a Ferrari) 4 - Ferrari 7 Nejvíce pole position: Michael Schumacher 5 - Ferrari 7

Nejrychlejší kolo v závodu: Juan Pablo Montoya (Kol./Williams), 2004: 1:34,223 min.

Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2016: 1:32,850 Nejrychlejší závod: Giancarlo Fisichella (It./Renault), 2006: 1:30:40,529 = 205,397 km/h

Vítězové předchozích pěti závodů: 2012 - Fernando Alonso (Šp./Ferrari), 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Sebastian Vettel (Něm./Ferrari), 2016 - Daniel Ricciardo (Austr./Red Bull)

Ferrari se však nevzdává šance, že něco podobného, ale tentokrát ve prospěch italské stáje, by se mohlo opakovat i v Malajsii. Tréninky, kvalifikaci i nedělní závod mají provázet bouřky, které by mohly výrazně omezit rychlostní výhodu konkurenčního Mercedesu. Život navíc pilotům bude již tradičně komplikovat i velké vedro.

„Závodit v Malajsii je jako být v sauně,“ řekl Valtteri Bottas z Mercedesu. „Proto je důležité hodně pít. Jak jednou vynecháte, dlouho bojujete s následky,“ dodal finský pilot, který pitný režim podcenil před dvěma týdny v Singapuru a v závěru závodu měl problémy se zrakem.

Právě kvůli náročným podmínkám nebere Mercedes nic jako předem jisté. „Singapur nás všechny překvapil, ale v takových případech hrozí nebezpečí, že přeceníte vlastní výkon. Proto jsme celou dobu rozebírali, proč se nám tam nedařilo v trénincích a kvalifikaci,“ řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

„Navíc šlo o připomenutí, že sport může překvapit a postavit všechny předpoklady na hlavu. Sami jsme na to několikrát doplatili, takže víme, že se to může stát kdykoliv a komukoliv. Jestli chceme do konce sezony udržet první místo, musíme všech šest zbývajících závodů odjet na maximum,“ dodal.

„Okruh by měl našemu vozu vyhovovat, ale velkou výzvou je počasí, které je na auto, pilota i pneumatiky hodně náročné. Nic to však nemění na tom, že s posledním závodem v Malajsii se chceme rozloučit vítězně a prodloužit úspěšnou sérii,“ připomněl Wolff tři Hamiltonovy triumfy za sebou.

Velká cena Malajsie se poprvé konala v roce 1999, ale v posledních letech se potýkala s odlivem zájmu diváků a poklesem příjmů. Ministerstvo turistického ruchu se proto letos v dubnu s vedením formule 1 dohodlo na předčasném ukončení kontraktu, podle kterého se v Sepangu mělo jet ještě v nadcházející sezoně.

„Je škoda, že nás čeká poslední závod. Šlo o fyzicky jeden z nejnáročnějších, ne-li vůbec nejnáročnější okruh. Bude těžké ho nahradit,“ uvedl Hamilton, který v Sepangu vyhrál pouze v roce 2014. Vettel je naopak se čtyřmi triumfy tamním nejúspěšnějším jezdcem.